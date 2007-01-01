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          Товары по акции

          Мебель для сада в Калининграде оптом

          от 845 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Калининграду и Калининградской области

          Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Dystopia Филетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кристалл Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Кристалл Черный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Тобиас Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Тобиас Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Тобиас Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Тобиас Синий, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Тобиас Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Тобиас Фиолетовый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Тобиас Серый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Тобиас Серый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Паризьен Голубой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Паризьен Голубой, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Во Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Во Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Во Синий, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Во Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Во Дымчатый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Во Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Во Фиолетовый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Феникс Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Феникс Черный, пластиковый
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          Требования по выбору мебели для сада

          Садовые участки — это место для комфортабельного отдыха как большой семьи, так и просто семейной пары. Элегантный внешний вид и общее приятное впечатление интерьера сада располагает к максимальному релаксу. Как обставить такие помещения мебелью, выбрав правильный материал изготовления? При этом не переплатив, а изделия длительное время сохраняли бы свой привлекательный вид и эксплуатационные свойства. Мебель для сада в Калининграде, как выбрать?

          Секреты выбора универсальной мебели для сада

          Садовые участки иногда превращаются не только в отдых, но и в место для посевных работ, а также выращивания урожая и других видов деятельности. В перерывах между работой прекрасно провести время в удобной и комфортабельной мебели для сада. Среди различных моделей производства, сегодня очень популярны такие, которые отвечают большинству требований, выдвигаемых садоводами. Приведем них, и расскажем о некоторых более подробно.

          Деревянная и пластиковая садовая мебель

          Это наиболее распространенные варианты изготовления, каждый материал имеет свои специфические свойства, плюсы и минусы. Так, пластиковая является более бюджетным исполнением, на российском рынке можно встретить огромную линейку цветовых решений, включая даже экзотические. Универсальная пластиковая мебель для сада очень легко моется даже, если Вы на протяжении длительного времени не были в саду, это не проблема, свойство этого материала позволяет при простом уходе вернуть первоначальный внешний вид. Одним из главных их достоинств считается мобильность и легкий вес, такую мебель можно беспрепятственно переставить с места на место, что в условиях садоводческих работ, когда, например, для того, чтобы организовать обед необходимо перенести столик и стулья с веранды на участок, эти модели как раз именно то, что нужно. Важно отметить, что такую мебель не желательно длительно оставлять на солнце, поскольку попадание прямых солнечных лучей может привести к выгоранию.

          Деревянная садовая мебель отличается повышенной долговечностью, имеет отличное качество, а также всегда выделяется в интерьере любого помещения и издает приятный запах. Это более дорогой вариант изготовления, однако большой срок службы является неоспоримым преимуществом. Из характерных особенностей следует отметить, что изделия из дерева желательно убрать от минусовых температур в помещение в зимнее время года. Помимо массива и пластика используются также металл, эти модели отличаются долговечностью и широко применяются в саду.

          Подытожим, практичная мебель для сада — это основа для работы на участке или комфортного отдыха. При выборе важно руководствоваться таким принципом, чтобы мебель помогала создавать приятную атмосферу и способствовала хорошему времяпрепровождению.

          Где купить мебель для сада в Калининграде?

          ChiedoCover – это компания, занимающаяся производством мебели для сферы HoReCa и успешно себя зарекомендовавшая на этом рынке. У нас молодая, современная команда профессионалов и, по-хорошему, фанатов своего дела, для которых производство мебели это не только выгода. Мы стремимся к реализации своих планов и идей, формируем новые модели, интересные дизайны, нас мотивируют двигаться дальше большие планы роста и продвижения.

          Купить садовую мебель в Калининграде можно абсолютное в любое время, достаточно зайти на наш сайт и оставить обратный звонок. В самые ближайшее время опытный менеджер перезвонит, согласует с Вами необходимые детали заказа, либо подберет наиболее подходящий вариант, с учетом Ваших требований и желаний.

          Почему мебель для сада покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Калининград и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Калининграду ?

            Доставка товара по Калининграду осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Калининграду ?

            Стоимость доставки по Калининграду рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Калининграду осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Калининграду телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Калининграде при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Калининграду с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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