Мебель для сада в Пятигорске оптом

от 2 390 ₽

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Настоящее фото товара Кресло для отдыха Ipae Dolomiti, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло для отдыха Ipae Dolomiti, антрацит
Настоящее фото товара Кресло для отдыха Ipae Dolomiti, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло для отдыха Ipae Dolomiti, белый
Настоящее фото товара Кресло для отдыха Ipae Dolomiti, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло для отдыха Ipae Dolomiti, зеленый
Настоящее фото товара Кресло Ipae Borneo, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Ipae Borneo
Настоящее фото товара Набор для отдыха Madura, произведённого компанией ChiedoCover
18 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Набор для отдыха Madura
Настоящее фото товара Набор для отдыха Set, произведённого компанией ChiedoCover
13 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Набор для отдыха Set
Настоящее фото товара Набор садовой мебели Veranda, произведённого компанией ChiedoCover
24 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Набор садовой мебели Veranda
Настоящее фото товара Скамья двухместная Flores, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Скамья двухместная Flores
Настоящее фото товара Стол прямоугольный Sumatra, произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол прямоугольный Sumatra
Настоящее фото товара Стул Komodo, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Komodo
Настоящее фото товара Скамейка складная Кейт 180 коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Скамейка складная Кейт 180 коричневая
Настоящее фото товара Скамейка складная Кейт 180 белая, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Скамейка складная Кейт 180 белая
Настоящее фото товара Стол складной чемодан пластиковый Кейт 120, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол складной чемодан пластиковый Кейт 120
Настоящее фото товара Стол складной чемодан пластиковый Кейт 180, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол складной чемодан пластиковый Кейт 180
Настоящее фото товара Стол складной пластиковый Кейт 120, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол складной пластиковый Кейт 120
Настоящее фото товара Стол складной пластиковый Кейт 180, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол складной пластиковый Кейт 180
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Требования по выбору мебели для сада

Садовые участки — это место для комфортабельного отдыха как большой семьи, так и просто семейной пары. Элегантный внешний вид и общее приятное впечатление интерьера сада располагает к максимальному релаксу. Как обставить такие помещения мебелью, выбрав правильный материал изготовления? При этом не переплатив, а изделия длительное время сохраняли бы свой привлекательный вид и эксплуатационные свойства. Мебель для сада в Пятигорске, как выбрать?

Секреты выбора универсальной мебели для сада

Садовые участки иногда превращаются не только в отдых, но и в место для посевных работ, а также выращивания урожая и других видов деятельности. В перерывах между работой прекрасно провести время в удобной и комфортабельной мебели для сада. Среди различных моделей производства, сегодня очень популярны такие, которые отвечают большинству требований, выдвигаемых садоводами. Приведем них, и расскажем о некоторых более подробно.

Деревянная и пластиковая садовая мебель

Это наиболее распространенные варианты изготовления, каждый материал имеет свои специфические свойства, плюсы и минусы. Так, пластиковая является более бюджетным исполнением, на российском рынке можно встретить огромную линейку цветовых решений, включая даже экзотические. Универсальная пластиковая мебель для сада очень легко моется даже, если Вы на протяжении длительного времени не были в саду, это не проблема, свойство этого материала позволяет при простом уходе вернуть первоначальный внешний вид. Одним из главных их достоинств считается мобильность и легкий вес, такую мебель можно беспрепятственно переставить с места на место, что в условиях садоводческих работ, когда, например, для того, чтобы организовать обед необходимо перенести столик и стулья с веранды на участок, эти модели как раз именно то, что нужно. Важно отметить, что такую мебель не желательно длительно оставлять на солнце, поскольку попадание прямых солнечных лучей может привести к выгоранию.

Деревянная садовая мебель отличается повышенной долговечностью, имеет отличное качество, а также всегда выделяется в интерьере любого помещения и издает приятный запах. Это более дорогой вариант изготовления, однако большой срок службы является неоспоримым преимуществом. Из характерных особенностей следует отметить, что изделия из дерева желательно убрать от минусовых температур в помещение в зимнее время года. Помимо массива и пластика используются также металл, эти модели отличаются долговечностью и широко применяются в саду.

Подытожим, практичная мебель для сада — это основа для работы на участке или комфортного отдыха. При выборе важно руководствоваться таким принципом, чтобы мебель помогала создавать приятную атмосферу и способствовала хорошему времяпрепровождению.

Где купить мебель для сада в Пятигорске?

ChiedoCover – это компания, занимающаяся производством мебели для сферы HoReCa и успешно себя зарекомендовавшая на этом рынке. У нас молодая, современная команда профессионалов и, по-хорошему, фанатов своего дела, для которых производство мебели это не только выгода. Мы стремимся к реализации своих планов и идей, формируем новые модели, интересные дизайны, нас мотивируют двигаться дальше большие планы роста и продвижения.

Купить садовую мебель в Пятигорске можно абсолютное в любое время, достаточно зайти на наш сайт и оставить обратный звонок. В самые ближайшее время опытный менеджер перезвонит, согласует с Вами необходимые детали заказа, либо подберет наиболее подходящий вариант, с учетом Ваших требований и желаний.

Почему мебель для сада покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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