+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Мебель для семейного ресторана в Ивантеевке оптом

          от 2 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ивантеевке и Московской области

          Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          2 790 ₽3 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Черный, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Наполеон Серебро, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          Хит
          2 490 ₽2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Наполеон Белый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          Хит
          2 790 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Наполеон Золото, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Красный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          2 790 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Наполеон Красный, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          2 790 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Наполеон Бронза, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк барный темный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          8 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Кроссбэк барный темный, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари детский шампань, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кьявари детский шампань, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари детский синий, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари детский синий, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари детский зеленый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кьявари детский зеленый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари мягкий, черное дерево, рубин, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Кьявари мягкий, черное дерево, рубин
          Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-46%
          Хит
          3 290 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Kongsberg, голубой
          Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover-50%
          2 790 ₽5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Kongsberg, голубой, сплошной
          Настоящее фото товара Стул Бар /ЕМС, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Бар /ЕМС
          Настоящее фото товара Диван Алеко, произведённого компанией ChiedoCover
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Алеко
          Настоящее фото товара Диван двухместный Полли, произведённого компанией ChiedoCover
          19 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван двухместный Полли
          Смотреть все

          Мебель для семейного ресторана: максимальный комфорт и уют

          На сегодняшний день ресторанный бизнес достаточно хорошо представлен в Ивантеевке, здесь можно легко найти именно то заведение, которое будет отличаться уютом ,а также комфортом и от пребывания в таком месте останутся только положительные эмоции. Интересным решением станет открытие семейного ресторана, где можно будет собираться самыми близкими людьми, провести время, пообщаться, позже это может вырасти в отличную традицию. Хорошая мебель для семейного ресторана добавит удобства и предоставит повышенный комфорт.

          Мягкая мебель для семейного ресторана

          Отличным инструментом в формировании меблировки таких мест общественного питания является мягкая мебель для семейного ресторана. Внешний вид данных изделий считается универсальным, поэтому они хорошо смотрятся в классическом стиле или в любом другом. Мягкая обивка обеспечивает высокие показатели комфортабельности, а легкий вес и компактность станут отличным подспорьем для того, чтобы удачно вписать их в уже существующий интерьер. Важной особенностью является тот факт, что выбранная мебель должна совпадать с основным стилем, поэтому перед тем как сделать заказ проконсультируйтесь с профессиональными дизайнерами — насколько данные изделия подходят для интерьера Вашего ресторана. Сегодня популярны сочетание эко цветов, таких как: зеленый, салатовый, мятный, желтый и других. Такие яркие краски станут гарантом хорошего настроения и расположат к приятному общению или праздничному вечеру.

          Деревянная мебель для семейного ресторана

          Следует отметить, что деревянная мебель для семейного ресторана — один из лучших вариантов для меблировки подобных заведений. Неповторимый стиль, эксклюзивный дизайн, такие модели обязательно приятно удивят Ваших гостей и посетителей. Высокие показатели эргономики позволят точно расставить их по залу, а за счет практичности, не потребуется много времени для того, чтобы привести их в порядок. Прочный каркас — это одно из важнейших достоинств: отличное качество сборки позволяет таким изделия на протяжении длительного времени сохранять все свои положительные качества. В тоже время, данная мебель очень устойчива и максимально безопасна. В настоящее время, это самый экологичный материал производства на российском мебельном рынке.

          Где купить мебель для семейного ресторана в Ивантеевке?

          Наша компания — это пример слаженной и эффективной работы всего производственного цикла. У нас нет промежуточного звена, поэтому цены, представленные в каталоге продукции, Вас приятно удивят. Проверенные и надежные поставщики предоставляют только качественное и безопасное сырье, вся выпускаемая продукция отвечает всем требованиям и сертифицирована. Положительные отзывы о нашей компании позволяют с уверенностью сказать о том, что мы изготавливаем мебель, которая становится неотъемлемой частью ресторана, кафе, бара, а также паба и других мест общественного питания.

          Купить мебель для семейного ресторана в Ивантеевке можно на сайте компании ChiedoCover. Не можете определиться с выбором мебели? Тогда Вам следует обратиться к нашим профессиональным менеджерам, которые смогут помочь и подскажут самый оптимальный вариант меблировки Вашего помещения.

          Почему мебель для семейного ресторана покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ивантеевку и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ивантеевке ?

            Доставка товара по Ивантеевке осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ивантеевке ?

            Стоимость доставки по Ивантеевке рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ивантеевке осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ивантеевке телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ивантеевке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ивантеевке с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют