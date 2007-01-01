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На сегодняшний день ресторанный бизнес достаточно хорошо представлен в Лесосибирске, здесь можно легко найти именно то заведение, которое будет отличаться уютом ,а также комфортом и от пребывания в таком месте останутся только положительные эмоции. Интересным решением станет открытие семейного ресторана, где можно будет собираться самыми близкими людьми, провести время, пообщаться, позже это может вырасти в отличную традицию. Хорошая мебель для семейного ресторана добавит удобства и предоставит повышенный комфорт.
Отличным инструментом в формировании меблировки таких мест общественного питания является мягкая мебель для семейного ресторана. Внешний вид данных изделий считается универсальным, поэтому они хорошо смотрятся в классическом стиле или в любом другом. Мягкая обивка обеспечивает высокие показатели комфортабельности, а легкий вес и компактность станут отличным подспорьем для того, чтобы удачно вписать их в уже существующий интерьер. Важной особенностью является тот факт, что выбранная мебель должна совпадать с основным стилем, поэтому перед тем как сделать заказ проконсультируйтесь с профессиональными дизайнерами — насколько данные изделия подходят для интерьера Вашего ресторана. Сегодня популярны сочетание эко цветов, таких как: зеленый, салатовый, мятный, желтый и других. Такие яркие краски станут гарантом хорошего настроения и расположат к приятному общению или праздничному вечеру.
Следует отметить, что деревянная мебель для семейного ресторана — один из лучших вариантов для меблировки подобных заведений. Неповторимый стиль, эксклюзивный дизайн, такие модели обязательно приятно удивят Ваших гостей и посетителей. Высокие показатели эргономики позволят точно расставить их по залу, а за счет практичности, не потребуется много времени для того, чтобы привести их в порядок. Прочный каркас — это одно из важнейших достоинств: отличное качество сборки позволяет таким изделия на протяжении длительного времени сохранять все свои положительные качества. В тоже время, данная мебель очень устойчива и максимально безопасна. В настоящее время, это самый экологичный материал производства на российском мебельном рынке.
Наша компания — это пример слаженной и эффективной работы всего производственного цикла. У нас нет промежуточного звена, поэтому цены, представленные в каталоге продукции, Вас приятно удивят. Проверенные и надежные поставщики предоставляют только качественное и безопасное сырье, вся выпускаемая продукция отвечает всем требованиям и сертифицирована. Положительные отзывы о нашей компании позволяют с уверенностью сказать о том, что мы изготавливаем мебель, которая становится неотъемлемой частью ресторана, кафе, бара, а также паба и других мест общественного питания.
Купить мебель для семейного ресторана в Лесосибирске можно на сайте компании ChiedoCover. Не можете определиться с выбором мебели? Тогда Вам следует обратиться к нашим профессиональным менеджерам, которые смогут помочь и подскажут самый оптимальный вариант меблировки Вашего помещения.
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Доставка товара по Лесосибирску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Лесосибирску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Лесосибирску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Лесосибирску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня