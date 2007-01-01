+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Мебель для шашлычной в Барнауле оптом

          от 4 890 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Барнаулу и Алтайскому краю

          Настоящее фото товара Стул Геркулес светлый с бордовой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Геркулес светлый с бордовой подушкой
          Настоящее фото товара Стул Геркулес светлый с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Геркулес светлый с черной подушкой
          Настоящее фото товара Стул ЛТ С15382, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул ЛТ С15382
          Настоящее фото товара Стул ЛТ С17434, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул ЛТ С17434
          Настоящее фото товара Стул ЛТ С16256C, произведённого компанией ChiedoCover
          5 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул ЛТ С16256C
          Настоящее фото товара Стул ЛТ С16412, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул ЛТ С16412
          Настоящее фото товара Стул ЛТ С17444, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул ЛТ С17444
          Настоящее фото товара Стул ЛТ С17441, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул ЛТ С17441
          Настоящее фото товара Стул ЛТ С18475, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул ЛТ С18475
          Настоящее фото товара Стул ЛТ С18476, произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул ЛТ С18476
          Настоящее фото товара Стул ЛТ С14347, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул ЛТ С14347
          Настоящее фото товара Стул ЛТ С12298ДБ, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул ЛТ С12298ДБ
          Настоящее фото товара Стул ЛТ С15386-Г, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул ЛТ С15386-Г
          Настоящее фото товара Стул ЛТ С16396, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул ЛТ С16396
          Настоящее фото товара Стул-кресло Малибу, произведённого компанией ChiedoCover
          7 920 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул-кресло Малибу
          Настоящее фото товара Стул Gustavien, произведённого компанией ChiedoCover
          26 560 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Gustavien
          Смотреть все

          Мебель для шашлычной: комфортабельность и максимальное удобство

          Несмотря на различные погодные условия популярность шашлыков остается всегда высокой. В крупных городах у людей не так много возможностей для того, чтобы выбраться на природу для приготовления шашлыка. Хорошим решением станет посещение шашлычных — это заведения в которых можно не только попробовать мясо и овощи на углях, здесь, как правило, присутствует свой, особенный колорит, который создается благодаря мебельному оснащению интерьера помещения.

          Стулья Кроссбэк для шашлычных: основные характеристики

          Мебель для шашлычных имеет несколько особенностей, которые необходимо отметить. Для таких заведений, которые расположены внутри здания удачным решением станут стулья Кроссбэк. Как правило, в стилистическом оформлении шашлычных присутствует дерево, поэтому данные стулья превосходно будут сочетаться с общим интерьером помещения. Помимо комфортабельности и удобства, они приятны на ощупь, имеют легкий вес, уникальны в своем виде, поскольку изготовлены из массива дерева, при распиле которого каждый раз появляется неповторимый срез. Данные стулья имеют большой срок службы, поэтому это прекрасное вложение для Вашего бизнеса.

          Столы Лидер 21 — прекрасное решение для уличных шашлычных

          Кроме того, не меньшим спросом пользуются сезонные шашлычные, которые расположены преимущественно на улице, в зонах фуд-кортов, работающих под навесом, защищающих от дождя. Здесь существуют свои особенности меблировки шашлычных. Хитом продаж для подобных заведений является стол Лидер 21, уличный из реек, главным преимуществом которого является хорошая устойчивость, а также высокое качество и износостойкость. Эти столы производятся из стали — каркас, столешница — из реек сосны 20 мм. Таким образом, это не только эстетически привлекательные столы, благодаря своему дизайну, их можно считать универсальными, так как они органично вписываются практически в любой интерьер уличного формата. Следует отметить, что существенным преимуществом столов Лидер 21 является стойкость к различным перепадам температур, они не изменят внешний вид в случае пролитой жидкости или оставленных кусочков пищи, оптимальное сочетание металла и дерево — залог большого эксплуатационного срока.

          Где купить мебель для шашлычной в Алтайском крае?

          Компания ChiedoCover является надежным партнером в проведении комплексного оснащения банкетной мебели и текстиля в сфере HoReCa. В нашем каталоге продукции представлены самые современные модели для ресторанов, кафе и гостиниц. Мы ориентированы на покупателей, для нас важна обратная связь, благодаря отзывам мы устраняем недостатки и делаем нашу мебель лучшей на российском рынке гостинично-ресторанного бизнеса.

          Купить мебель для шашлычной в Барнауле можно на сайте нашей компании. Для более подробной консультации задайте вопрос нашим менеджерам, оставив обратный звонок. Богатый опыт и большой профессионализм — это то, что отличает наших менеджеров от других.

          Почему мебель для шашлычной покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Барнаул и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Барнаулу ?

            Доставка товара по Барнаулу осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Барнаулу ?

            Стоимость доставки по Барнаулу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Барнаулу осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Барнаулу телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Барнауле при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Барнаулу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют