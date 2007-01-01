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Несмотря на различные погодные условия популярность шашлыков остается всегда высокой. В крупных городах у людей не так много возможностей для того, чтобы выбраться на природу для приготовления шашлыка. Хорошим решением станет посещение шашлычных — это заведения в которых можно не только попробовать мясо и овощи на углях, здесь, как правило, присутствует свой, особенный колорит, который создается благодаря мебельному оснащению интерьера помещения.
Мебель для шашлычных имеет несколько особенностей, которые необходимо отметить. Для таких заведений, которые расположены внутри здания удачным решением станут стулья Кроссбэк. Как правило, в стилистическом оформлении шашлычных присутствует дерево, поэтому данные стулья превосходно будут сочетаться с общим интерьером помещения. Помимо комфортабельности и удобства, они приятны на ощупь, имеют легкий вес, уникальны в своем виде, поскольку изготовлены из массива дерева, при распиле которого каждый раз появляется неповторимый срез. Данные стулья имеют большой срок службы, поэтому это прекрасное вложение для Вашего бизнеса.
Кроме того, не меньшим спросом пользуются сезонные шашлычные, которые расположены преимущественно на улице, в зонах фуд-кортов, работающих под навесом, защищающих от дождя. Здесь существуют свои особенности меблировки шашлычных. Хитом продаж для подобных заведений является стол Лидер 21, уличный из реек, главным преимуществом которого является хорошая устойчивость, а также высокое качество и износостойкость. Эти столы производятся из стали — каркас, столешница — из реек сосны 20 мм. Таким образом, это не только эстетически привлекательные столы, благодаря своему дизайну, их можно считать универсальными, так как они органично вписываются практически в любой интерьер уличного формата. Следует отметить, что существенным преимуществом столов Лидер 21 является стойкость к различным перепадам температур, они не изменят внешний вид в случае пролитой жидкости или оставленных кусочков пищи, оптимальное сочетание металла и дерево — залог большого эксплуатационного срока.
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Доставка товара по Наро-Фоминску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Наро-Фоминску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Наро-Фоминску осуществляется бесплатно.
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Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Наро-Фоминску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня