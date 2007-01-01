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          Товары по акции

          Мебель для школы искусств в Ивантеевке оптом

          от 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ивантеевке и Московской области

          Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          1 700 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Азия 20мм с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 780 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
          Настоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 150 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Азия 20мм
          Настоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Азия 25мм
          Настоящее фото товара Стул Раунд 20мм - белый, Talu Kom сливочный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 740 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Раунд 20мм - белый, Talu Kom сливочный
          Настоящее фото товара Стул Азия 20мм - бронза, Marco Polo коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 350 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Азия 20мм - бронза, Marco Polo коричневый
          Настоящее фото товара Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
          1 540 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
          Настоящее фото товара Стул Раунд 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          1 540 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Раунд 20мм
          Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 780 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
          Настоящее фото товара Стул Браун 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Браун 20мм
          Настоящее фото товара Стул складной Sundays Tiger, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул складной Sundays Tiger
          Настоящее фото товара Стул складной Sterling, произведённого компанией ChiedoCover
          15 620 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул складной Sterling
          Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 560 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 080 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
          Настоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1500, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          В наличии
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Лидер 3, D1500, орех, черный
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          Мебель для школы искусств: высокие показатели эргономичности и качества

          Специализированные учреждения имеют свои характерные особенности, для того, чтобы произвести их мебельное оснащение требуется соблюдение определенных рекомендаций. Мебель должна быть спроектирована в соответствии с потребностями и условиями использования, а также производится только из экологически чистых материалов, быть не токсичной и максимально безопасной. В данном материале представим надежную мебель для школы искусств. Как сделать правильный выбор таких моделей в Ивантеевке?

          Критерии отбора мебели для школы искусств

          Школа искусств — это образовательное учреждение, поэтому необходимо соблюдать все требования и иметь сертификаты соответствия, позволяющие использовать данную мебель для детей и юношей. Принимая во внимание данный факт, определяем основные материалы их производства. Здесь необходимо установить исходные данные: специфика этих учреждений говорит о том, что основной аудиторией на которую будет рассчитаны данные изделия являются дети и юноши. Это значит, для того, чтобы хорошая мебель для школы искусств прослужила на протяжении многих лет следует подбирать устойчивые к физическим воздействиям модели, которые не выйдут из строя, если на них будут дети периодически качаться, а также вставать ногами и оказывать другое влияние. То есть мебель должна быть очень практичная, которую сложно вывести из строя и сломать.

          Качественная мебель для школы искусств

          Одними из лучших моделей являются деревянная мебель для школы искусств. В первую очередь отметим безопасность материала, а также приятный запах и необходимое соответствие всем положенным требованиям, согласно параметрам подобных учреждений. Во-вторых, это максимально надежная и имеющая большой срок службы мебель. В тоже время, в случае какой-то поломки, ее не трудно починить и восстановить, что в условиях ограниченности бюджета является очень весомым преимуществом, поскольку, как правило, у таких организаций нет возможности каждый раз покупать новые модели.

          Хорошим выбором станет металлический каркас, как прочная и качественная основа, в сочетании с деревянной столешницей или сиденьем. Одним из их достоинств будет простой уход, чаще всего достаточно просто салфетки из микрофибры и влажной тряпки, чтобы удалить грязь, а также пыль и привести в полный порядок посадочное место. Это наиболее практичная мебель для школы искусств, которая идеально подойдет для подобных учреждений, учитывая все требования и критерии ее отбора.

          Где купить мебель для школы искусств в Ивантеевке?

          Компания ChiedoCover имеет все сертификаты соответствия, поэтому наша продукция подходит под мебельное оснащение любых учреждений. Основной деятельностью нашего предприятия является изготовление банкетной мебели и текстиля для гостинично-ресторанного бизнеса. Нам доверяют самые известные российские компании и заведения общественного питания, мы являемся одними из лучших на российском рынке HoReCa. Выбирая нас, Вы покупаете качественную продукцию, имеющую стильный дизайн и хорошие эксплуатационные качества.

          Купить мебель для школы искусств в Ивантеевке можно на нашем официальном сайте. К Вашему распоряжению наш большой каталог продукции, в котором можно найти все необходимые товары для мебельного оснащение любого помещения, а также интересные аксессуары и дополнительное оборудование. Вы можете задайте вопрос нашим менеджерам в любое время, оставьте заявку на сайте, они в самые ближайшее время свяжутся с Вами и предоставят исчерпывающую информацию относительно любой модели наших товаров.

          Почему мебель для школы искусств покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ивантеевку и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ивантеевке ?

            Доставка товара по Ивантеевке осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ивантеевке ?

            Стоимость доставки по Ивантеевке рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ивантеевке осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ивантеевке телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ивантеевке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ивантеевке с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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