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          Товары по акции

          Мебель для спортивных раздевалок в Полевском оптом

          от 8 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Полевскому и Свердловской области

          Настоящее фото товара Шкаф Locker 2 отдела 91 см, произведённого компанией ChiedoCover
          12 350 ₽
          Оптовая цена
          5
          Шкаф Locker 2 отдела 91 см
          Настоящее фото товара Шкаф Locker 3 отдел 136 см, произведённого компанией ChiedoCover
          15 210 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Шкаф Locker 3 отдел 136 см
          Настоящее фото товара Шкаф Locker 2 отдела 136 см, произведённого компанией ChiedoCover
          13 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Шкаф Locker 2 отдела 136 см
          Настоящее фото товара Шкаф Locker 4 отдела 181 см, произведённого компанией ChiedoCover
          17 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Шкаф Locker 4 отдела 181 см
          Настоящее фото товара Шкаф Locker 3 отдела 181 см, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Шкаф Locker 3 отдела 181 см
          Настоящее фото товара Шкаф Слот 2 отдела 91 см, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Шкаф Слот 2 отдела 91 см
          Настоящее фото товара Шкаф Слот 1 отдел 91 см, произведённого компанией ChiedoCover
          9 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Шкаф Слот 1 отдел 91 см
          Настоящее фото товара Шкаф Слот 3 отдела 136 см, произведённого компанией ChiedoCover
          15 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Шкаф Слот 3 отдела 136 см
          Настоящее фото товара Шкаф Слот 2 отдела 136 см, произведённого компанией ChiedoCover
          13 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Шкаф Слот 2 отдела 136 см
          Настоящее фото товара Шкаф Слот 4 отдела 181 см, произведённого компанией ChiedoCover
          17 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Шкаф Слот 4 отдела 181 см
          Настоящее фото товара Шкаф Слот 2 отдела 181 см, произведённого компанией ChiedoCover
          14 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Шкаф Слот 2 отдела 181 см
          Настоящее фото товара Шкаф Слот 3 отдела 2/1 181 см, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Шкаф Слот 3 отдела 2/1 181 см
          Настоящее фото товара Шкаф Слот 3 отдела 1/2 181 см, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шкаф Слот 3 отдела 1/2 181 см
          Настоящее фото товара Шкаф Anbau 78 см, произведённого компанией ChiedoCover
          10 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шкаф Anbau 78 см
          Настоящее фото товара Шкаф Anbau 39 см, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Шкаф Anbau 39 см
          Настоящее фото товара Шкаф Anbau 3 отдела 80 см, произведённого компанией ChiedoCover
          19 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Шкаф Anbau 3 отдела 80 см
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          Мебель для спортивных раздевалок: практичность и универсальность

          Популярность фитнес-клубов в Полевском продолжает расти — эта сфера индустрии активно развивается и уже плотно вошла в нашу жизнь. В данном материале рассмотрим хорошую мебель для спортивных раздевалок. Этот материал будет также актуален для меблировки государственных учреждений, имеющих спортивные залы и различных физкультурно-оздоровительных центров. Учитывая специфику подобных заведений, одно из важнейших правил выбора является практичность, предельно высокое качество и износостойкость. Именно придерживаясь этим правилам будем делать свой выбор. Итак, особенности и технические характеристики качественной мебели для спортивных раздевалок.

          Мебель для спортивных раздевалок на металлокаркасе

          Если проанализировать и рассмотреть более подробно классические варианты меблировки спортивных раздевалок, то в первую очередь необходимо отметить практичность и универсальность. Мебель для спортивных раздевалок на металлокаркасе имеет свои особенности. Главные преимущества:

          • низкая цена
          • широкий ассортимент (в настоящее время на нашем сайте Вы можете найти модели абсолютно на любой вкус)
          • практичность
          • простой и легкий уход (буквально за несколько минут данные изделия приводятся в полный порядок при помощи салфетки из микрофибры)
          • износостойкость (такая мебель способна выдерживать каждодневные нагрузки, а также физические и механические воздействия)

          Итак, мебель для спортивных раздевалок на металлокаркасе идеально решает вопрос о меблировке и выполнит все необходимые функциональные задачи.

          Пластиковая мебель для спортивных раздевалок

          Еще одним решением для мебельного оснащения спортивных раздевалок могут стать изделия из пластика. Пластиковая мебель для спортивных раздевалок невероятно практична, не поддается коррозии, никак не реагирует на высокую влажность, а также очень удобна и комфортабельна. Современный пластик отличается не источает неприятных запахов, абсолютно безопасен и может использоваться при меблировке подобных помещений. Помимо того, одним из главных преимуществ является возможность выбора цвета, если Вы планируете покупку мебели в уже имеющийся интерьер, то абсолютно точно найдете самый удачный и подходящий цвет. Пластиковая мебель долговечна и великолепно смотрится в любом помещении.

          Подытожим, хорошая мебель для спортивных раздевалок выгодно преобразит интерьер. Эти многофункциональные изделия станут успешной инвестицией в меблировку фитнес-клубов, ФОКов и других государственных учреждений, имеющих спортивные залы.

          Где купить мебель для спортивных раздевалок в Полевском?

          ChiedoCover осуществляет производство и продажу мебели для различных сфер жизни. Мы занимаемся комплексным оснащением банкетной мебели кафе, ресторанов, а также гостиниц и отелей. Кроме того, у нас самая удобная и комфортная мебель для дома и дачи. Огромный выбор в каталоге продукции — наше неоспоримое преимущество. Мы работаем по принципу «все в одном месте», у нас Вы можете найти не только качественную мебель, а также аксессуары и дополнительное оборудование.

          Купить мебель для спортивных раздевалок в Полевском можно на нашем официальном веб-сайте. Мы уважительно и внимательно относимся к каждому клиенту, предоставляем сезонные скидки и акции. Следите за нашими актуальными новостями в наших социальных группах.

          Почему мебель для спортивных раздевалок покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Полевского и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Полевскому ?

            Доставка товара по Полевскому осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Полевскому ?

            Стоимость доставки по Полевскому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Полевскому осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Полевскому телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Полевском при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Полевскому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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