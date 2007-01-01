Популярность фитнес-клубов в Выборге продолжает расти — эта сфера индустрии активно развивается и уже плотно вошла в нашу жизнь. В данном материале рассмотрим хорошую мебель для спортивных раздевалок. Этот материал будет также актуален для меблировки государственных учреждений, имеющих спортивные залы и различных физкультурно-оздоровительных центров. Учитывая специфику подобных заведений, одно из важнейших правил выбора является практичность, предельно высокое качество и износостойкость. Именно придерживаясь этим правилам будем делать свой выбор. Итак, особенности и технические характеристики качественной мебели для спортивных раздевалок.
Если проанализировать и рассмотреть более подробно классические варианты меблировки спортивных раздевалок, то в первую очередь необходимо отметить практичность и универсальность. Мебель для спортивных раздевалок на металлокаркасе имеет свои особенности. Главные преимущества:
Итак, мебель для спортивных раздевалок на металлокаркасе идеально решает вопрос о меблировке и выполнит все необходимые функциональные задачи.
Еще одним решением для мебельного оснащения спортивных раздевалок могут стать изделия из пластика. Пластиковая мебель для спортивных раздевалок невероятно практична, не поддается коррозии, никак не реагирует на высокую влажность, а также очень удобна и комфортабельна. Современный пластик отличается не источает неприятных запахов, абсолютно безопасен и может использоваться при меблировке подобных помещений. Помимо того, одним из главных преимуществ является возможность выбора цвета, если Вы планируете покупку мебели в уже имеющийся интерьер, то абсолютно точно найдете самый удачный и подходящий цвет. Пластиковая мебель долговечна и великолепно смотрится в любом помещении.
Подытожим, хорошая мебель для спортивных раздевалок выгодно преобразит интерьер. Эти многофункциональные изделия станут успешной инвестицией в меблировку фитнес-клубов, ФОКов и других государственных учреждений, имеющих спортивные залы.
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Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Выборгу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня