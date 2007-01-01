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Сегодня в Краснокамске кафе, рестораны и другие заведения общественного питания очень популярны, в каждом районе города есть несколько подобных мест. Для того, чтобы выделиться на фоне других заведений необходимо не только привлечь внимание хорошей кухней, но и продумать мебельное оснащение. Хорошая мебель для стейк-хайусов обладает несколькими особенностями. Перечислим основные критерии и определим какой материал изготовления считается наиболее качественным и эстетически привлекательным.
Для повышенного комфорта и удобства интересным вариантом является мягкая мебель для стейк-хаусов. Это очень удобные изделия, благодаря которым посетители подобных заведений не будут отвлекаться на тот или иной дискомфорт и смогут наслаждаться приятным отдыхом. Сегодня хитом продаж являются яркие цвета мебели. Они наполняют любое помещение позитивными и положительными эмоциями, хорошо сочетаются с уже существующим интерьером. Кроме того, одним из преимуществ данных изделий является современный внешний вид. Наша компания изготавливает такие модели с различной тканью обивки. Одной из главных рекомендаций является выбор более износостойкой ткани. Это позволяет мягкой мебели для стейк-хауса долго сохранять отличный внешний вид, поэтому это хорошая инвестиция в Ваш бизнес.
Также прекрасным вариантом является пластиковая мебель для стейк-хауса. Вопреки расхожим мнениям, современный пластик очень качественный, он не источает никаких посторонних, а также токсичных и вредных запахов. Все предъявляемые требования заведениями общественного питания будут полностью удовлетворены. Из преимуществ данных изделий можно отметить практичность, легкий вес, стойкость к любым температурным изменениям и высокое качество. Даже несмотря на каждодневное пользование и различные механические воздействия, эта мебель прекрасно справляется с любыми трудностями и великолепно сохраняет товарный вид. В тоже время, цвет пластиковой мебели для стейк-хауса может быть любой. Классическим вариантом станут белые и черные цвета.
Таким образом, хорошая мебель для стейк-хауса отлично сочетает в себе несколько параметров. Наряду с высоким качеством, комфортабельностью и удобством приемлемая стоимость и большой срок службы станут прекрасным дополнением к уже перечисленным достоинствам.
Компания ChiedoCover — это отличное сочетание качества и европейского дизайна. Мы изготавливаем мебель, которая полностью соответствует выдвигаемым требованиям со стороны мест общественного питания. Мы имеем большой опыт на мебельном рынке, поэтому Вы можете быть уверены в качестве нашей продукции. Мы работаем только с проверенными поставщиками и тщательно следим за каждым этапом производства.
Купить мебель для стейк-хауса в Краснокамске можно на официальном сайте нашей компании. Здесь Вы всегда сможете найти мебель в самых различных стилях. В настоящее время в нашем каталоге продукции Вы сможете найти практически любой цвет изделия. Профессиональные менеджеры всегда готовы оказать помочь относительно выбора и порекомендовать идеальную модель, с учетом всех Ваших пожеланий.
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Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
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Доставка товара по Краснокамску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Краснокамску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Краснокамску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Краснокамску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня