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          Товары по акции

          Мебель для стейк-хаусов в Елабуге оптом

          от 930 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Елабуге и Татарстану

          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Табурет Лофт-11 барный
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Табурет Лофт-11 Н барный
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Табурет Лофт-12 барный
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Табурет Лофт-12 Н барный
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет Лофт-12 М барный
          Настоящее фото товара Стул полубарный Лофт Симпл , произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул полубарный Лофт Симпл
          Настоящее фото товара Стул барный Лофт Альтрон, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Лофт Альтрон
          Настоящее фото товара Стол Лофт Маддокс, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лофт Маддокс
          Настоящее фото товара Стол Лофт Ларисса, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лофт Ларисса
          Настоящее фото товара Стол Лофт Джимпи, произведённого компанией ChiedoCover
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лофт Джимпи
          Настоящее фото товара Стеновая панель Лофт светлый микс, произведённого компанией ChiedoCover
          930 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стеновая панель Лофт светлый микс
          Настоящее фото товара Стул Лофт Рагува, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Лофт Рагува
          Настоящее фото товара Стул Лофт Римми, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Лофт Римми
          Настоящее фото товара Стул Лофт Римми мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Лофт Римми мягкий
          Настоящее фото товара Диван Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
          22 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Лофт
          Настоящее фото товара Стул Бар 1 /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Бар 1 /МРД
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          Главные отличия мебели для стейк-хаусов

          Сегодня в Елабуге кафе, рестораны и другие заведения общественного питания очень популярны, в каждом районе города есть несколько подобных мест. Для того, чтобы выделиться на фоне других заведений необходимо не только привлечь внимание хорошей кухней, но и продумать мебельное оснащение. Хорошая мебель для стейк-хайусов обладает несколькими особенностями. Перечислим основные критерии и определим какой материал изготовления считается наиболее качественным и эстетически привлекательным.

          Мягкая мебель для стейк -хаусов

          Для повышенного комфорта и удобства интересным вариантом является мягкая мебель для стейк-хаусов. Это очень удобные изделия, благодаря которым посетители подобных заведений не будут отвлекаться на тот или иной дискомфорт и смогут наслаждаться приятным отдыхом. Сегодня хитом продаж являются яркие цвета мебели. Они наполняют любое помещение позитивными и положительными эмоциями, хорошо сочетаются с уже существующим интерьером. Кроме того, одним из преимуществ данных изделий является современный внешний вид. Наша компания изготавливает такие модели с различной тканью обивки. Одной из главных рекомендаций является выбор более износостойкой ткани. Это позволяет мягкой мебели для стейк-хауса долго сохранять отличный внешний вид, поэтому это хорошая инвестиция в Ваш бизнес.

          Пластиковая мебель для стейк-хауса

          Также прекрасным вариантом является пластиковая мебель для стейк-хауса. Вопреки расхожим мнениям, современный пластик очень качественный, он не источает никаких посторонних, а также токсичных и вредных запахов. Все предъявляемые требования заведениями общественного питания будут полностью удовлетворены. Из преимуществ данных изделий можно отметить практичность, легкий вес, стойкость к любым температурным изменениям и высокое качество. Даже несмотря на каждодневное пользование и различные механические воздействия, эта мебель прекрасно справляется с любыми трудностями и великолепно сохраняет товарный вид. В тоже время, цвет пластиковой мебели для стейк-хауса может быть любой. Классическим вариантом станут белые и черные цвета.

          Таким образом, хорошая мебель для стейк-хауса отлично сочетает в себе несколько параметров. Наряду с высоким качеством, комфортабельностью и удобством приемлемая стоимость и большой срок службы станут прекрасным дополнением к уже перечисленным достоинствам.

          Где купить мебель для стейк-хауса в Елабуге?

          Компания ChiedoCover — это отличное сочетание качества и европейского дизайна. Мы изготавливаем мебель, которая полностью соответствует выдвигаемым требованиям со стороны мест общественного питания. Мы имеем большой опыт на мебельном рынке, поэтому Вы можете быть уверены в качестве нашей продукции. Мы работаем только с проверенными поставщиками и тщательно следим за каждым этапом производства.

          Купить мебель для стейк-хауса в Елабуге можно на официальном сайте нашей компании. Здесь Вы всегда сможете найти мебель в самых различных стилях. В настоящее время в нашем каталоге продукции Вы сможете найти практически любой цвет изделия. Профессиональные менеджеры всегда готовы оказать помочь относительно выбора и порекомендовать идеальную модель, с учетом всех Ваших пожеланий.

          Почему мебель для стейк-хаусов покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Елабугу и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Елабуге ?

            Доставка товара по Елабуге осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Елабуге ?

            Стоимость доставки по Елабуге рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Елабуге осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Елабуге телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Елабуге при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Елабуге с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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