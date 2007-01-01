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          Товары по акции

          Мебель для студии в Лениногорске оптом

          от 1 090 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Лениногорску и Республике Татарстан

          Настоящее фото товара Кресло Sky, произведённого компанией ChiedoCover
          18 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Sky
          Настоящее фото товара Кресло груша Оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло груша Оксфорд
          Настоящее фото товара Кресло Ждун, произведённого компанией ChiedoCover
          6 750 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Ждун
          Настоящее фото товара Кресло Мяч, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Мяч
          Настоящее фото товара Детское кресло Пенек, произведённого компанией ChiedoCover
          3 450 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Детское кресло Пенек
          Настоящее фото товара Бескаркасное кресло Flexy, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Бескаркасное кресло Flexy
          Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
          17 600 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Reina
          Настоящее фото товара Стол обеденный Flavio , произведённого компанией ChiedoCover
          29 900 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол обеденный Flavio
          Настоящее фото товара Стол обеденный Violet , произведённого компанией ChiedoCover
          19 900 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол обеденный Violet
          Настоящее фото товара Обеденный стол Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
          13 800 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Bauhaus
          Настоящее фото товара Пуф с ёмкостью для хранения Craft Jet, произведённого компанией ChiedoCover
          4 710 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пуф с ёмкостью для хранения Craft Jet
          Настоящее фото товара Пуф с ёмкостью для хранения Craft New Fashion, произведённого компанией ChiedoCover
          4 710 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Пуф с ёмкостью для хранения Craft New Fashion
          Настоящее фото товара Пуф Neya, произведённого компанией ChiedoCover
          6 260 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф Neya
          Настоящее фото товара Пуф со спинкой Axel, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Пуф со спинкой Axel
          Настоящее фото товара Пуф Cloud , произведённого компанией ChiedoCover
          12 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Пуф Cloud
          Настоящее фото товара Пуф Ester, произведённого компанией ChiedoCover
          7 870 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф Ester
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          Обзор мебели для студии

          Современная мебель стремится к тому, чтобы упростить нашу жизнь, а также сделать ее более комфортабельной и уютной. В данном материале рассмотрим качественную и хорошую мебель для студии. В большом многообразии моделей в Лениногорске зачастую достаточно трудно сделать правильный выбор. В этой статье Вы узнаете каким материалам изготовление отдавать предпочтение, а какие модели считаются наиболее практичными и долговечными. Итак, мебель для студии.

          Мягкая мебель для студии

          На сегодняшний день одним из самых хороших вариантов для меблировки подобных мест будет мягкая мебель для студии. Данные изделия считаются универсальными, это очень важно. Выбор любой мебели производится с учетом основного интерьера. Основным преимуществом таких моделей является удачное и органичное сочетание практически с любым стилем, таким образом, покупая их, Вы можете быть уверенным, они точно придутся кстати к интерьеру Вашей студии. Мягкая мебель для студии имеет деревянный каркас — бук. Это именно та порода деревьев, которая наиболее удачно поддается обработке, поэтому получаются самые уникальные и эксклюзивные детали. Ткань мягкой обивки выбирается самим покупателем. На сегодняшний день на нашем сайте имеется несколько вариантов, хорошим правилом является выбор не только эстетически красивой, но и износостойкой материи. Это позволит дольше сохранить первоначальный презентабельный внешний вид и сыграет в пользу долговечности и прочности изделий. Они станут настоящим украшением и подарком для Ваших посетителей. Великолепное сочетание цены и высокого качества выдвигает их в одни из самых лучших на российском мебельном рынке.

          Деревянная мебель для студии

          Помимо того, рекомендуем Вам обратить внимание на изделия из массива дерева для меблировки студии. Деревянная мебель для студии — это произведение искусства, настолько выверенных моделей, обладающих прекрасной эстетикой и эргономикой трудно представить. Эта мебель считается очень функциональной, она роскошно смотрится в любом помещении и является образцом отличного качества. При правильном эксплуатационном использовании такие модели прослужат очень долго и станут просто незаменимым элементом мебели в интерьере Вашей студии.

          Таким образом, одной из главных рекомендаций по выбору хорошей мебели для студии является соответствие интерьеру в помещении. Высокое качество, экологичность и безопасность продукции — именно на это следует обращать внимание. Приведенные выше варианты меблировки могут стать хорошей основой для Вашей студии.

          Где купить мебель для студии в Лениногорске?

          ChiedoCover заявила о себе в 2007 году — год основания компании. Мы всегда стремимся к изготовлению мебели премиум качества, а также европейского и современного дизайна. Наша компания много лет сотрудничает с проверенными поставщиками сырья, поэтому многие наши клиенты отмечают экологичность и безопасность продукции. Производство компании расположено в Кировской области, доставка мебели осуществляется по всей России.

          Купить мебель для студии в Лениногорске можно на нашем официальном сайте круглосуточно. Вашему вниманию очень удобный интерфейс, Вы не потратите много времени в поиске нужной модели. Оставьте заявку на обратный звонок, наши опытные и профессиональные менеджеры готовы оказать бесплатную консультацию относительно любой модели нашего производства.

          Почему мебель для студии покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Лениногорск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Лениногорску ?

            Доставка товара по Лениногорску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Лениногорску ?

            Стоимость доставки по Лениногорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Лениногорску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Лениногорску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Лениногорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Лениногорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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