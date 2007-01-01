Мебель для студии в Пятигорске оптом

от 390 ₽

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Настоящее фото товара Корзина Frans, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.8
Корзина Frans
Настоящее фото товара Корзина Ebbe, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.4
Корзина Ebbe
Настоящее фото товара Корзина Severin, произведённого компанией ChiedoCover
790 ₽
Оптовая цена
4.1
Корзина Severin
Настоящее фото товара Корзина Severin maxi, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Корзина Severin maxi
Настоящее фото товара Корзина Severin mini, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.6
Корзина Severin mini
Настоящее фото товара Корзина Gervald малая, произведённого компанией ChiedoCover
790 ₽
Оптовая цена
4.3
Корзина Gervald малая
Настоящее фото товара Корзина Gervald большая, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
5
Корзина Gervald большая
Настоящее фото товара Корзина Bjorn, малая, произведённого компанией ChiedoCover
1 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Корзина Bjorn, малая
Настоящее фото товара Корзина Bjorn, большая, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Корзина Bjorn, большая
Настоящее фото товара Корзина Lars, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.2
Корзина Lars
Настоящее фото товара Коробка Malte, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Коробка Malte
Настоящее фото товара Коробка Eirik, произведённого компанией ChiedoCover
1 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Коробка Eirik
Настоящее фото товара Коробка Elis, произведённого компанией ChiedoCover
790 ₽
Оптовая цена
5
Коробка Elis
Настоящее фото товара Коробка Ivar, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.1
Коробка Ivar
Настоящее фото товара Коробка Vignir, произведённого компанией ChiedoCover
590 ₽
Оптовая цена
4.1
Коробка Vignir
Настоящее фото товара Электрощетка для решеток барбекю, произведённого компанией ChiedoCover
1 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Электрощетка для решеток барбекю
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Обзор мебели для студии

Современная мебель стремится к тому, чтобы упростить нашу жизнь, а также сделать ее более комфортабельной и уютной. В данном материале рассмотрим качественную и хорошую мебель для студии. В большом многообразии моделей в Пятигорске зачастую достаточно трудно сделать правильный выбор. В этой статье Вы узнаете каким материалам изготовление отдавать предпочтение, а какие модели считаются наиболее практичными и долговечными. Итак, мебель для студии.

Мягкая мебель для студии

На сегодняшний день одним из самых хороших вариантов для меблировки подобных мест будет мягкая мебель для студии. Данные изделия считаются универсальными, это очень важно. Выбор любой мебели производится с учетом основного интерьера. Основным преимуществом таких моделей является удачное и органичное сочетание практически с любым стилем, таким образом, покупая их, Вы можете быть уверенным, они точно придутся кстати к интерьеру Вашей студии. Мягкая мебель для студии имеет деревянный каркас — бук. Это именно та порода деревьев, которая наиболее удачно поддается обработке, поэтому получаются самые уникальные и эксклюзивные детали. Ткань мягкой обивки выбирается самим покупателем. На сегодняшний день на нашем сайте имеется несколько вариантов, хорошим правилом является выбор не только эстетически красивой, но и износостойкой материи. Это позволит дольше сохранить первоначальный презентабельный внешний вид и сыграет в пользу долговечности и прочности изделий. Они станут настоящим украшением и подарком для Ваших посетителей. Великолепное сочетание цены и высокого качества выдвигает их в одни из самых лучших на российском мебельном рынке.

Деревянная мебель для студии

Помимо того, рекомендуем Вам обратить внимание на изделия из массива дерева для меблировки студии. Деревянная мебель для студии — это произведение искусства, настолько выверенных моделей, обладающих прекрасной эстетикой и эргономикой трудно представить. Эта мебель считается очень функциональной, она роскошно смотрится в любом помещении и является образцом отличного качества. При правильном эксплуатационном использовании такие модели прослужат очень долго и станут просто незаменимым элементом мебели в интерьере Вашей студии.

Таким образом, одной из главных рекомендаций по выбору хорошей мебели для студии является соответствие интерьеру в помещении. Высокое качество, экологичность и безопасность продукции — именно на это следует обращать внимание. Приведенные выше варианты меблировки могут стать хорошей основой для Вашей студии.

Где купить мебель для студии в Пятигорске?

ChiedoCover заявила о себе в 2007 году — год основания компании. Мы всегда стремимся к изготовлению мебели премиум качества, а также европейского и современного дизайна. Наша компания много лет сотрудничает с проверенными поставщиками сырья, поэтому многие наши клиенты отмечают экологичность и безопасность продукции. Производство компании расположено в Кировской области, доставка мебели осуществляется по всей России.

Купить мебель для студии в Пятигорске можно на нашем официальном сайте круглосуточно. Вашему вниманию очень удобный интерфейс, Вы не потратите много времени в поиске нужной модели. Оставьте заявку на обратный звонок, наши опытные и профессиональные менеджеры готовы оказать бесплатную консультацию относительно любой модели нашего производства.

Почему мебель для студии покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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