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          Товары по акции

          Мебель для суши-бара в Ачинске оптом

          от 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ачинску и Красноярскому краю

          Настоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Прадо
          Настоящее фото товара Стул Эстер, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Эстер
          Настоящее фото товара Стул Бриз, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Бриз
          Настоящее фото товара Стул Альбан Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Альбан Капитоне
          Настоящее фото товара Стул Пикас, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Пикас
          Настоящее фото товара Стул Брайтон, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Брайтон
          Настоящее фото товара Стул Алиса бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Алиса бежевый
          Настоящее фото товара Стул ЛТ С17434, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул ЛТ С17434
          Настоящее фото товара Стул ЛТ С16256C, произведённого компанией ChiedoCover
          5 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул ЛТ С16256C
          Настоящее фото товара Стул ЛТ С17451, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул ЛТ С17451
          Настоящее фото товара Стул ЛТ С12298Б, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул ЛТ С12298Б
          Настоящее фото товара Обеденная группа Мюнхен 4, произведённого компанией ChiedoCover
          59 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обеденная группа Мюнхен 4
          Настоящее фото товара Обеденная группа Мюнхен 6, произведённого компанией ChiedoCover
          76 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Обеденная группа Мюнхен 6
          Настоящее фото товара Обеденная группа Бремен 4, произведённого компанией ChiedoCover
          66 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Бремен 4
          Настоящее фото товара Обеденная группа Бремен 6, произведённого компанией ChiedoCover
          85 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Обеденная группа Бремен 6
          Настоящее фото товара Кресло Флоренц, произведённого компанией ChiedoCover
          9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Флоренц
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          Общие рекомендации по выбору мебели для суши-баров

          Индустрия мест быстрого питания набирает какие-то небывалые обороты вместе с темпом современного города. Сегодня в Ачинске у среднестатистического человека имеется столько заведений, чтобы перекусить и дальше следовать по своим делам, при этом затратив минимум времени. Одним из таких самых востребованных заведений являются суши-бары. В этой статье предоставим общие рекомендации по выбору современной мебели для суши-баров.

          Пошаговая инструкция

          Качественная мебель для суши-бара прослужит долгое время и будет радовать Ваших посетителей. Общие рекомендации по выбору такой мебели сводятся к определенным качествам, на которые стоит обратить внимание владельцам подобных заведений. Как правило, интерьер суши-бара строится на восточных мотивах, отправляя нас в Азиатские страны, поэтому мебельное оснащение следует производить согласно такой стилистической направленности. Важное принцип звучит так: хорошая мебель для суши-бара дополнит атмосферу заведения, а также расположит к приятному приему пищи и времяпрепровождению Ваших гостей.

          Критерии выбора мебели для суши-бара

          Определим главные критерии выбора такой мебели: качество и долговечность, практичность, обусловленная большим потоком людей, поэтому легкий уход является основой для такой мебели. В тоже время, универсальная мебель для суши-бара — это хорошее решение, поскольку в таком случае она органично будет сочетаться с любым интерьером, в частности с восточными мотивами. Безусловно, невозможно обойти стороной комфортабельность и удобство — это также является важнейшим критерием выбора такой мебели.

          Материал изготовления мебели

          Кожаная мебель для суши-бара является традиционным вариантом исполнения. Помимо универсальности, эти модели обладают хорошими эксплуатационными качествами, производятся из экологически чистого сырья, поэтому прекрасно подходят для мест общественного питания. На сегодняшний день существует определенный цветовой тренд в интерьерах таких заведений. Если провести небольшой анализ помещений суши-баров, мы увидим, что чаще всего используются красные и черные цвета, а также белые или яркие. Исходя из этого можно тоже сделать определенные выводу по мебельному оснащению суши-бара.

          Где купить кожаную мебель для суши-баров в Ачинске?

          Компания ChiedoCover занимает лидирующие позиции на российском рынке мебельного оснащения ресторанов, кафе и гостиниц. Мы стремимся к создания интересных, дизайнерских моделей, которые изящно и тонко подчеркнут индивидуальность интерьера Вашего заведения. Наша продукция отвечает все выдвигаемым требованиям и станет выгодным вложением в бизнес. Сегодня линейка товаров нашей компании постоянно расширяется, мы развиваемся и совершенствуем свою продукцию.

          Купить мебель для суши-бара в Ачинске очень просто, Вам нужно перейти на официальный сайт нашей компании. Мы предлагаем быструю доставка любой удобной для клиента транспортной компанией по России и странам СНГ. Наши менеджеры обладают исчерпывающей информацией по каждому товару в нашем каталоге продукции.

          Почему мебель для суши-бара покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ачинск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ачинску ?

            Доставка товара по Ачинску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ачинску ?

            Стоимость доставки по Ачинску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ачинску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ачинску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ачинске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ачинску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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