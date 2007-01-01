Индустрия мест быстрого питания набирает какие-то небывалые обороты вместе с темпом современного города. Сегодня в Донском у среднестатистического человека имеется столько заведений, чтобы перекусить и дальше следовать по своим делам, при этом затратив минимум времени. Одним из таких самых востребованных заведений являются суши-бары. В этой статье предоставим общие рекомендации по выбору современной мебели для суши-баров.
Пошаговая инструкция
Качественная мебель для суши-бара прослужит долгое время и будет радовать Ваших посетителей. Общие рекомендации по выбору такой мебели сводятся к определенным качествам, на которые стоит обратить внимание владельцам подобных заведений. Как правило, интерьер суши-бара строится на восточных мотивах, отправляя нас в Азиатские страны, поэтому мебельное оснащение следует производить согласно такой стилистической направленности. Важное принцип звучит так: хорошая мебель для суши-бара дополнит атмосферу заведения, а также расположит к приятному приему пищи и времяпрепровождению Ваших гостей.
Определим главные критерии выбора такой мебели: качество и долговечность, практичность, обусловленная большим потоком людей, поэтому легкий уход является основой для такой мебели. В тоже время, универсальная мебель для суши-бара — это хорошее решение, поскольку в таком случае она органично будет сочетаться с любым интерьером, в частности с восточными мотивами. Безусловно, невозможно обойти стороной комфортабельность и удобство — это также является важнейшим критерием выбора такой мебели.
Кожаная мебель для суши-бара является традиционным вариантом исполнения. Помимо универсальности, эти модели обладают хорошими эксплуатационными качествами, производятся из экологически чистого сырья, поэтому прекрасно подходят для мест общественного питания. На сегодняшний день существует определенный цветовой тренд в интерьерах таких заведений. Если провести небольшой анализ помещений суши-баров, мы увидим, что чаще всего используются красные и черные цвета, а также белые или яркие. Исходя из этого можно тоже сделать определенные выводу по мебельному оснащению суши-бара.
Компания ChiedoCover занимает лидирующие позиции на российском рынке мебельного оснащения ресторанов, кафе и гостиниц. Мы стремимся к создания интересных, дизайнерских моделей, которые изящно и тонко подчеркнут индивидуальность интерьера Вашего заведения. Наша продукция отвечает все выдвигаемым требованиям и станет выгодным вложением в бизнес. Сегодня линейка товаров нашей компании постоянно расширяется, мы развиваемся и совершенствуем свою продукцию.
Купить мебель для суши-бара в Донском очень просто, Вам нужно перейти на официальный сайт нашей компании. Мы предлагаем быструю доставка любой удобной для клиента транспортной компанией по России и странам СНГ. Наши менеджеры обладают исчерпывающей информацией по каждому товару в нашем каталоге продукции.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Донскому осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Донскому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Донскому осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Донскому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня