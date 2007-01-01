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Вопросы стилистики и организации свадебного мероприятия иногда занимают много времени. Все объяснимо: это желанное и волнительное событие, которое хочется провести так, чтобы остались приятные и положительные эмоции на всю жизнь. Помимо выбора тамады, фотографов и видеографов, интерьер заведения и мебельное оснащение играет определяющую роль.
Который сезон в моде считаются тематические свадьбы. Мебель для свадебных церемоний выбирается с учетом основного интерьера. Как правило, используются белые и постельные тона, они символизируют нежность, теплоту и чистоту. Это наиболее актуальные цвета для свадебного мероприятия. Удачным решением в качестве мебели для свадьбы станет использование стульев Кьявари. Это традиционный и классический вариант мебельного оснащения, который помимо своих основных функций станет украшением свадебных церемоний и центром внимания в любом интерьере заведения. При доступной стоимости, высоком качестве исполнения, а также предельной долговечности эти стулья являются одними из самых распространенных вариантов исполнения. Материалом изготовления для стульев Кьявари является полипропилен, а также пластик и массив дерева. Помимо эстетической привлекательности такие стулья очень практичные, выдерживают механические нагрузки, что приобретает особую актуальность при использовании на свадебных и банкетных мероприятиях.
Также хорошим вариантом станут стулья хит, они имеют привлекательную цену, предельно практичны и хорошо вписываются в интерьер заведений. При свадебных церемониях можно использовать чехлы на стулья или банты. С помощью этих аксессуаров можно видоизменять стул, и, например, наполнить тем или иным цветом помещение.
Таким образом, правильный выбор мебели для свадьбы является ключом к успешному и удачному проведению этого мероприятия.
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Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Междуреченску осуществляется бесплатно.
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Междуреченску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня