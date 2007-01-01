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          Товары по акции

          Мебель для свадьбы в Владикавказе оптом

          от 1 240 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Владикавказу и Северной Осетии — Алании

          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари Золото, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Кьявари Серебро, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Шампань, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Кьявари Шампань, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Кьявари Бронза, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кьявари Коричневый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Титан, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари Титан, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Франса белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 20мм - золото, Франса белый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт серый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт красный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Союзка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 20мм - золото, Союзка бежевый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Франса бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 20мм - золото, Франса бежевый
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          Как правильно выбрать мебель для свадьбы?

          Вопросы стилистики и организации свадебного мероприятия иногда занимают много времени. Все объяснимо: это желанное и волнительное событие, которое хочется провести так, чтобы остались приятные и положительные эмоции на всю жизнь. Помимо выбора тамады, фотографов и видеографов, интерьер заведения и мебельное оснащение играет определяющую роль.

          Который сезон в моде считаются тематические свадьбы. Мебель для свадебных церемоний выбирается с учетом основного интерьера. Как правило, используются белые и постельные тона, они символизируют нежность, теплоту и чистоту. Это наиболее актуальные цвета для свадебного мероприятия. Удачным решением в качестве мебели для свадьбы станет использование стульев Кьявари. Это традиционный и классический вариант мебельного оснащения, который помимо своих основных функций станет украшением свадебных церемоний и центром внимания в любом интерьере заведения. При доступной стоимости, высоком качестве исполнения, а также предельной долговечности эти стулья являются одними из самых распространенных вариантов исполнения. Материалом изготовления для стульев Кьявари является полипропилен, а также пластик и массив дерева. Помимо эстетической привлекательности такие стулья очень практичные, выдерживают механические нагрузки, что приобретает особую актуальность при использовании на свадебных и банкетных мероприятиях.

          Также хорошим вариантом станут стулья хит, они имеют привлекательную цену, предельно практичны и хорошо вписываются в интерьер заведений. При свадебных церемониях можно использовать чехлы на стулья или банты. С помощью этих аксессуаров можно видоизменять стул, и, например, наполнить тем или иным цветом помещение.

          Таким образом, правильный выбор мебели для свадьбы является ключом к успешному и удачному проведению этого мероприятия.

          Где купить мебель для свадьбы в Владикавказе и в Северной Осетии — Алании?

          Компания ChiedoCover следит за новинками и отслеживает мировые тенденции мебельной моды, обновляя модельный ассортимент выпускаемой продукции. Мы производим комплексное оснащение мебелью для баров, стилизованных пабов, а также ресторанов, кафе и гостиниц. Наша компания стремится к лидерству по производству и продаже мебели и текстиля. На сегодняшний день мы увеличиваем производственную мощность предприятия, это стало доступным благодаря модернизации нашего оборудования.

          Купить мебель для свадьбы в ресторан или кафе можно на нашем сайте, для того, чтобы сделать заказ, нужно связаться с нашими менеджерами из отдела продаж. Всегда вашему вниманию функция обратный звонок, благодаря чему Вы в удобное для Вас время получите профессиональную консультацию относительно лучшего решения по оснащению мебелью Вашего заведения.

          Почему мебель для свадьбы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Владикавказ и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Владикавказу ?

            Доставка товара по Владикавказу осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Владикавказу ?

            Стоимость доставки по Владикавказу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Владикавказу осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Владикавказу телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Владикавказе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Владикавказу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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