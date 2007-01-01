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          Товары по акции

          Мебель для таверны в Алдане оптом

          от 1 690 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Алдану и Республике Саха (Якутия)

          Настоящее фото товара Стул Volker, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          17 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Volker, темно-зеленый
          Настоящее фото товара Стул Volker, античный, произведённого компанией ChiedoCover
          17 750 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Volker, античный
          Настоящее фото товара Стул Portuguese Roots светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Portuguese Roots светлый
          Настоящее фото товара Стул-кресло Кантри-М, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул-кресло Кантри-М
          Настоящее фото товара Стул ЛТ П18481, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул ЛТ П18481, серый
          Настоящее фото товара Стул Volker светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          19 500 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Volker светлый
          Настоящее фото товара Стул Volker фиолетовый золотой, произведённого компанией ChiedoCover
          17 500 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Volker фиолетовый золотой
          Настоящее фото товара Стул Volker темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          15 300 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Volker темно-серый
          Настоящее фото товара Стул Volker темно-серый классический, произведённого компанией ChiedoCover
          17 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Volker темно-серый классический
          Настоящее фото товара Стул Volker Nail, произведённого компанией ChiedoCover
          21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Volker Nail
          Настоящее фото товара Стул Volker бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          16 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Volker бежевый
          Настоящее фото товара Стул Volker розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          17 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Volker розовый
          Настоящее фото товара Стул Volker белый 2, произведённого компанией ChiedoCover
          16 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Volker белый 2
          Настоящее фото товара Стул Volker серый и белый, произведённого компанией ChiedoCover
          16 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Volker серый и белый
          Настоящее фото товара Стол Лофт 38 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лофт 38 мм
          Настоящее фото товара Стол Лофт 13, произведённого компанией ChiedoCover
          7 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт 13
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          Отличительный и уникальный стиль: особенности выбора мебели для таверны

          На сегодняшний день в Алдане насчитывается много классических кафе, ресторанов и бистро. Интерьеры этих заведений отличаются своей спецификой, но городской житель избалован местами общественного питания, для того, чтобы привлечь внимание необходимо открывать заведения, которые характеризуются уникальным и эксклюзивным стилистическим направлением, например, таверна. Сегодня рассмотрим подробнее интерьер этих заведений и выберем универсальную мебель для таверны.

          История таверны. Что это такое?

          Из истории нам известно, что раньше таврены чаще всего размещались вдоль путей, имели конюшни, поэтому странники могли там остановиться, оставить свою повозку и лошадей. Со временем значение этого термина немного поменялось. Сам термин таверна пришел к нам из итальянского языка, где было принято так называть предприятия общественного питания. В дальнейшем это слово вошло в обиход и стали так называть уже различные кабаки и бары, правда, в отличие от бара, в таверне посетители могут заказать себе полноценный обед или ужин.

          Особенности выбора мебели для таверны

          Учитывая стилистические особенности интерьеров таких заведений, необходимо сконцентрироваться на моделях, изготовленных из массива дерева. Деревянная мебель для таверны — отличная возможность произвести мебельное оснащение в соответствии этому направлению. Рассмотрим положительные качества этого материала. Каждое изделие из дерева уникальное, поскольку это дерево, следовательно каждый срез массива не повторим. Покупая такую мебель — Вы оснащаете свое заведение эксклюзивной продукцией. Кроме того, это очень надежная мебель, аудитория, подобных заведений — это мужчины, специфика таких мест — это пропустить несколько кружек пива или что покрепче с друзьями. Исходя из этого, если Вы не хотите переплачивать дважды, самое главный принцип — это найти качественную и устойчивую мебель для таверны, которая выдержит любую физическую нагрузку, при этом не будет гнуться, трескаться и ломаться. Только такие изделия можно рассматривать при мебельном оснащении.

          Стулья и столы для таверны

          Хорошим решением станут стулья для таверны в аристократическом стиле. Одной из ключевых особенностей интерьера этих заведений является исключительность и редкий дизайн помещения. Они выделяются во всем сегменте гостинично-ресторанного бизнеса. Столы для таверны следует выбирать из дерева. Деревянные изделия более брутальны, они расположат к соответствующей атмосфере, несомненно, мужская аудитория по достоинству оценит такое дизайн.

          Как мы видим, особенности выбора заключаются в нескольких ключевых критериях, следуя вышеперечисленным характеристикам Вы не прогадаете и выберете идеально подходящую мебель для таких заведений.

          Где купить лучшую мебель для таверны в Алдане?

          Наша компания — это сплав большого опыта (на рынке HoReCa с 2007 г.), а также профессиональных сотрудников производственного цеха и амбициозного коллектива. Мы изготавливаем банкетную мебель и текстиль по самым новейшим и проверенным технологиям.

          Купить мебель для таверны в Алдане и Республике Саха (Якутия) легко, для этого необходимо перейти на официальный веб-сайт нашей компании. Хороший и удобный интерфейс сэкономит Ваше время, а регулярные скидки и акции — Ваши деньги. Доставка производится в любой город РФ и стран СНГ.

          Почему мебель для таверны покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Алдан и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Алдану ?

            Доставка товара по Алдану осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Алдану ?

            Стоимость доставки по Алдану рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Алдану осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Алдану телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Алдане при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Алдану с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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