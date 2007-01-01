Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге насчитывается много классических кафе, ресторанов и бистро. Интерьеры этих заведений отличаются своей спецификой, но городской житель избалован местами общественного питания, для того, чтобы привлечь внимание необходимо открывать заведения, которые характеризуются уникальным и эксклюзивным стилистическим направлением, например, таверна. Сегодня рассмотрим подробнее интерьер этих заведений и выберем универсальную мебель для таверны.
Из истории нам известно, что раньше таврены чаще всего размещались вдоль путей, имели конюшни, поэтому странники могли там остановиться, оставить свою повозку и лошадей. Со временем значение этого термина немного поменялось. Сам термин таверна пришел к нам из итальянского языка, где было принято так называть предприятия общественного питания. В дальнейшем это слово вошло в обиход и стали так называть уже различные кабаки и бары, правда, в отличие от бара, в таверне посетители могут заказать себе полноценный обед или ужин.
Учитывая стилистические особенности интерьеров таких заведений, необходимо сконцентрироваться на моделях, изготовленных из массива дерева. Деревянная мебель для таверны — отличная возможность произвести мебельное оснащение в соответствии этому направлению. Рассмотрим положительные качества этого материала. Каждое изделие из дерева уникальное, поскольку это дерево, следовательно каждый срез массива не повторим. Покупая такую мебель — Вы оснащаете свое заведение эксклюзивной продукцией. Кроме того, это очень надежная мебель, аудитория, подобных заведений — это мужчины, специфика таких мест — это пропустить несколько кружек пива или что покрепче с друзьями. Исходя из этого, если Вы не хотите переплачивать дважды, самое главный принцип — это найти качественную и устойчивую мебель для таверны, которая выдержит любую физическую нагрузку, при этом не будет гнуться, трескаться и ломаться. Только такие изделия можно рассматривать при мебельном оснащении.
Хорошим решением станут стулья для таверны в аристократическом стиле. Одной из ключевых особенностей интерьера этих заведений является исключительность и редкий дизайн помещения. Они выделяются во всем сегменте гостинично-ресторанного бизнеса. Столы для таверны следует выбирать из дерева. Деревянные изделия более брутальны, они расположат к соответствующей атмосфере, несомненно, мужская аудитория по достоинству оценит такое дизайн.
Как мы видим, особенности выбора заключаются в нескольких ключевых критериях, следуя вышеперечисленным характеристикам Вы не прогадаете и выберете идеально подходящую мебель для таких заведений.
Наша компания — это сплав большого опыта (на рынке HoReCa с 2007 г.), а также профессиональных сотрудников производственного цеха и амбициозного коллектива. Мы изготавливаем банкетную мебель и текстиль по самым новейшим и проверенным технологиям.
Купить мебель для таверны в Санкт-Петербурге и Ленинградской области легко, для этого необходимо перейти на официальный веб-сайт нашей компании. Хороший и удобный интерфейс сэкономит Ваше время, а регулярные скидки и акции — Ваши деньги. Доставка производится в любой город РФ и стран СНГ.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Санкт-Петербургу осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Санкт-Петербургу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Санкт-Петербургу осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Санкт-Петербургу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня