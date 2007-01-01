Мебель для таверны в Шахтёрске оптом

от 1 650 ₽

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Настоящее фото товара Вешалка общественная М13, на колесах, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Вешалка общественная М13, на колесах
Настоящее фото товара Вешалка общественная В 35Н, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
5
Вешалка общественная В 35Н
Настоящее фото товара Вешалка настенная В 3Н, произведённого компанией ChiedoCover
1 650 ₽
Оптовая цена
4.6
Вешалка настенная В 3Н
Настоящее фото товара Кресло Изабела, произведённого компанией ChiedoCover
20 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Изабела
Настоящее фото товара Софа Анника, произведённого компанией ChiedoCover
64 490 ₽
Оптовая цена
5
Софа Анника
Настоящее фото товара Стул Тейлор экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Тейлор экокожа черный
Настоящее фото товара Стул Тейлор экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул Тейлор экокожа серый
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Ларго велюр бежевый
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Ларго велюр капучино
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Ларго велюр темно-серый
Настоящее фото товара Стул Вольт рогожка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Вольт рогожка, бежевый
Настоящее фото товара Стул Вольт рогожка, мятный, произведённого компанией ChiedoCover-12%
Новинка
3 990 ₽4 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Вольт рогожка, мятный
Настоящее фото товара Стул Софи велюр, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Софи велюр, фиолетовый
Настоящее фото товара Стол Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
5
Стол Хаген
Настоящее фото товара Стол Норд, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Норд
Настоящее фото товара Стул Вишбон, бумажный шнур, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Вишбон, бумажный шнур
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Отличительный и уникальный стиль: особенности выбора мебели для таверны

На сегодняшний день в Шахтёрске насчитывается много классических кафе, ресторанов и бистро. Интерьеры этих заведений отличаются своей спецификой, но городской житель избалован местами общественного питания, для того, чтобы привлечь внимание необходимо открывать заведения, которые характеризуются уникальным и эксклюзивным стилистическим направлением, например, таверна. Сегодня рассмотрим подробнее интерьер этих заведений и выберем универсальную мебель для таверны.

История таверны. Что это такое?

Из истории нам известно, что раньше таврены чаще всего размещались вдоль путей, имели конюшни, поэтому странники могли там остановиться, оставить свою повозку и лошадей. Со временем значение этого термина немного поменялось. Сам термин таверна пришел к нам из итальянского языка, где было принято так называть предприятия общественного питания. В дальнейшем это слово вошло в обиход и стали так называть уже различные кабаки и бары, правда, в отличие от бара, в таверне посетители могут заказать себе полноценный обед или ужин.

Особенности выбора мебели для таверны

Учитывая стилистические особенности интерьеров таких заведений, необходимо сконцентрироваться на моделях, изготовленных из массива дерева. Деревянная мебель для таверны — отличная возможность произвести мебельное оснащение в соответствии этому направлению. Рассмотрим положительные качества этого материала. Каждое изделие из дерева уникальное, поскольку это дерево, следовательно каждый срез массива не повторим. Покупая такую мебель — Вы оснащаете свое заведение эксклюзивной продукцией. Кроме того, это очень надежная мебель, аудитория, подобных заведений — это мужчины, специфика таких мест — это пропустить несколько кружек пива или что покрепче с друзьями. Исходя из этого, если Вы не хотите переплачивать дважды, самое главный принцип — это найти качественную и устойчивую мебель для таверны, которая выдержит любую физическую нагрузку, при этом не будет гнуться, трескаться и ломаться. Только такие изделия можно рассматривать при мебельном оснащении.

Стулья и столы для таверны

Хорошим решением станут стулья для таверны в аристократическом стиле. Одной из ключевых особенностей интерьера этих заведений является исключительность и редкий дизайн помещения. Они выделяются во всем сегменте гостинично-ресторанного бизнеса. Столы для таверны следует выбирать из дерева. Деревянные изделия более брутальны, они расположат к соответствующей атмосфере, несомненно, мужская аудитория по достоинству оценит такое дизайн.

Как мы видим, особенности выбора заключаются в нескольких ключевых критериях, следуя вышеперечисленным характеристикам Вы не прогадаете и выберете идеально подходящую мебель для таких заведений.

Где купить лучшую мебель для таверны в Шахтёрске?

Наша компания — это сплав большого опыта (на рынке HoReCa с 2007 г.), а также профессиональных сотрудников производственного цеха и амбициозного коллектива. Мы изготавливаем банкетную мебель и текстиль по самым новейшим и проверенным технологиям.

Купить мебель для таверны в Шахтёрске и Сахалинской области легко, для этого необходимо перейти на официальный веб-сайт нашей компании. Хороший и удобный интерфейс сэкономит Ваше время, а регулярные скидки и акции — Ваши деньги. Доставка производится в любой город РФ и стран СНГ.

Почему мебель для таверны покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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