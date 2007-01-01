Мебель для таверны в Ухте оптом

от 3 490 ₽

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Настоящее фото товара Стул Вишбон, бумажный шнур, произведённого компанией ChiedoCover
11 290 ₽
Оптовая цена
5
Стул Вишбон, бумажный шнур
Настоящее фото товара Стул Lady пластик коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Lady пластик коричневый
Настоящее фото товара Стул Lady пластик серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Lady пластик серо-зеленый
Настоящее фото товара Стул Lady пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Lady пластик черный
Настоящее фото товара Стул Beetle пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Beetle пластик черный
Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
10 590 ₽
4.8
Стол Лофт-1, 1200x800
Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
11 790 ₽
5
Стол Лофт-2, 1500x800
Настоящее фото товара Стул Вольт рогожка тёмно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Вольт рогожка тёмно-бежевый
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Ларго велюр синий
Настоящее фото товара Барный стул РЕСЕН, бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Барный стул РЕСЕН, бежевая кожа
Настоящее фото товара Барный стул РЕСЕН, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Барный стул РЕСЕН, черная кожа
Настоящее фото товара Барный стул Дебар, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Барный стул Дебар
Настоящее фото товара Барный стул Терракс, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Барный стул Терракс
Настоящее фото товара Барный стул Scaff, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Барный стул Scaff
Настоящее фото товара Барный стул Vint, произведённого компанией ChiedoCover
3 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Барный стул Vint
Настоящее фото товара Барный стул ШТИП, произведённого компанией ChiedoCover
3 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Барный стул ШТИП
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Отличительный и уникальный стиль: особенности выбора мебели для таверны

На сегодняшний день в Ухте насчитывается много классических кафе, ресторанов и бистро. Интерьеры этих заведений отличаются своей спецификой, но городской житель избалован местами общественного питания, для того, чтобы привлечь внимание необходимо открывать заведения, которые характеризуются уникальным и эксклюзивным стилистическим направлением, например, таверна. Сегодня рассмотрим подробнее интерьер этих заведений и выберем универсальную мебель для таверны.

История таверны. Что это такое?

Из истории нам известно, что раньше таврены чаще всего размещались вдоль путей, имели конюшни, поэтому странники могли там остановиться, оставить свою повозку и лошадей. Со временем значение этого термина немного поменялось. Сам термин таверна пришел к нам из итальянского языка, где было принято так называть предприятия общественного питания. В дальнейшем это слово вошло в обиход и стали так называть уже различные кабаки и бары, правда, в отличие от бара, в таверне посетители могут заказать себе полноценный обед или ужин.

Особенности выбора мебели для таверны

Учитывая стилистические особенности интерьеров таких заведений, необходимо сконцентрироваться на моделях, изготовленных из массива дерева. Деревянная мебель для таверны — отличная возможность произвести мебельное оснащение в соответствии этому направлению. Рассмотрим положительные качества этого материала. Каждое изделие из дерева уникальное, поскольку это дерево, следовательно каждый срез массива не повторим. Покупая такую мебель — Вы оснащаете свое заведение эксклюзивной продукцией. Кроме того, это очень надежная мебель, аудитория, подобных заведений — это мужчины, специфика таких мест — это пропустить несколько кружек пива или что покрепче с друзьями. Исходя из этого, если Вы не хотите переплачивать дважды, самое главный принцип — это найти качественную и устойчивую мебель для таверны, которая выдержит любую физическую нагрузку, при этом не будет гнуться, трескаться и ломаться. Только такие изделия можно рассматривать при мебельном оснащении.

Стулья и столы для таверны

Хорошим решением станут стулья для таверны в аристократическом стиле. Одной из ключевых особенностей интерьера этих заведений является исключительность и редкий дизайн помещения. Они выделяются во всем сегменте гостинично-ресторанного бизнеса. Столы для таверны следует выбирать из дерева. Деревянные изделия более брутальны, они расположат к соответствующей атмосфере, несомненно, мужская аудитория по достоинству оценит такое дизайн.

Как мы видим, особенности выбора заключаются в нескольких ключевых критериях, следуя вышеперечисленным характеристикам Вы не прогадаете и выберете идеально подходящую мебель для таких заведений.

Где купить лучшую мебель для таверны в Ухте?

Наша компания — это сплав большого опыта (на рынке HoReCa с 2007 г.), а также профессиональных сотрудников производственного цеха и амбициозного коллектива. Мы изготавливаем банкетную мебель и текстиль по самым новейшим и проверенным технологиям.

Купить мебель для таверны в Ухте и Республике Коми легко, для этого необходимо перейти на официальный веб-сайт нашей компании. Хороший и удобный интерфейс сэкономит Ваше время, а регулярные скидки и акции — Ваши деньги. Доставка производится в любой город РФ и стран СНГ.

Почему мебель для таверны покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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