Мебель для террасы в Ухте оптом

от 8 890 ₽

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Настоящее фото товара Диван 2-х местный Верона, произведённого компанией ChiedoCover
43 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван 2-х местный Верона
Настоящее фото товара Диван 2-х местный Сиена, произведённого компанией ChiedoCover
58 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван 2-х местный Сиена
Настоящее фото товара Диван 3-й местный Сиена, произведённого компанией ChiedoCover
73 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван 3-й местный Сиена
Настоящее фото товара Диван 3-й местный Равелло, произведённого компанией ChiedoCover
102 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван 3-й местный Равелло
Настоящее фото товара Журнальный стол Терраса, 95х65, произведённого компанией ChiedoCover
14 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Журнальный стол Терраса, 95х65
Настоящее фото товара Журнальный стол Терраса, 100х100, произведённого компанией ChiedoCover
20 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Журнальный стол Терраса, 100х100
Настоящее фото товара Стол Терраса, 160х80, произведённого компанией ChiedoCover
29 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Терраса, 160х80
Настоящее фото товара Стол Веранда, 120, произведённого компанией ChiedoCover
30 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Веранда, 120
Настоящее фото товара Стол Веранда, 160, произведённого компанией ChiedoCover
49 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Веранда, 160
Настоящее фото товара Стол Фуджи, 80х80, произведённого компанией ChiedoCover
17 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Фуджи, 80х80
Настоящее фото товара Стол Фуджи, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
22 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Фуджи, 120х80
Настоящее фото товара Стол Фуджи, 160х80, произведённого компанией ChiedoCover
25 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Фуджи, 160х80
Настоящее фото товара Стол Фуджи, 200х80, произведённого компанией ChiedoCover
29 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Фуджи, 200х80
Настоящее фото товара Стол Фоджа, 80, произведённого компанией ChiedoCover
18 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Фоджа, 80
Настоящее фото товара Стол Гинза, произведённого компанией ChiedoCover
45 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Гинза
Настоящее фото товара Кофейный стол Вояж, 50х50, произведённого компанией ChiedoCover
8 890 ₽
Оптовая цена
5
Кофейный стол Вояж, 50х50
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Обзор мебели для террасы: универсальность и практичность

Хорошая мебель меняет человеческий уклад, нам всем нужен комфорт и удобство. В сегодняшнем материале мы представим универсальную мебель для террасы. Эти изделия прекрасно подходят для сферы HoReCa в Ухте: ресторанов, а также и других мест общественного питания, имеющих летнюю террасу. Кроме того, такие модели получили широкое распространение в мебельном оснащении дачи или садового участка. В настоящее время для изготовления подобной мебели используются несколько материалов. Как сделать правильный выбор?

Мебель для террасы из ротанга

Прежде чем сделать правильный выбор мебели необходимо продумать основной интерьер помещения. Нетрадиционным и эксклюзивным вариантом мебельного оснащения является мебель для террасы из ротанга. Ручная работа, а также эксклюзивные формы изделий и дизайн точно вызовет повышенное внимание посетителей Вашего заведения. За счет особенного переплетения стеблей тропического растения достигается долговечность и прочность. Натуральные, естественные материалы — еще одно из преимуществ, благодаря экологичности данные изделия можно использовать в любом месте общественного питания. Как правило, подобные заведения выдвигают особые требования безопасности. Мебель для террасы из ротанга полностью соответствует всем предъявляемым требованиям.

Садовая мебель для террасы

В тоже время, садовая мебель для террасы идеально подходит для дачи. Практичность — одно из их преимуществ, учитывая специфику использования, а также возможные перепады температур и другие климатические особенности, это как раз именно то, что нужно. Металлический каркас изготавливается из стали, это прекрасный материал для любой дачи и садового участка. Они очень комфортабельны, это просто настоящий подарок любому дачнику. В перерывах между работой можно полностью восстановить силы, высокие показатели износостойкости и устойчивости гарантируют большой срок службы.

Если Вы планируете использовать мебель для открытой террасы, тогда предусмотрительно обратить внимание на изделия, изготовленные из пластика. Они не требуют дополнительного и особого ухода, очень легкие и компактные, не занимают много места, таким образом, их без проблем можно перенести с места на место. Еще одним из преимуществ является удобное хранение. Если Вы не используете дачу в зимнее время года, то важно найти подходящее место для хранения. Данные изделия очень компактно стопируются и могут спокойно переносить любые климатические изменения температур.

Где купить мебель для террасы в Ухте?

ChiedoCover – один из лидеров по изготовлению и продаже банкетной мебели и ткани. Наши товары имеют все необходимые сертификаты соответствия, выбирая нас, Вы становитесь обладателем качественной и стильной мебели. Ориентиром нашей компании является постоянный рост, мы сформировали команду профессиональных и компетентных сотрудников. Наша компания оптимизировала производство, минимизировала брак, инновационные технологии позволяют изготавливать уникальные формы и дизайн.

Купить мебель для террасы в Ухте можно на нашем официальном сайте. Здесь Вы найдете все, что нужно для полного мебельного оснащения любого заведения, с учетом специфики использования. Обратитесь к нашим менеджерам из отдела продаж, они проведут бесплатную консультацию относительно любой позиции товара на нашем сайте. Выбирайте качественную и надежную мебель.

Почему мебель для террасы покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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