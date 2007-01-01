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Хорошая мебель меняет человеческий уклад, нам всем нужен комфорт и удобство. В сегодняшнем материале мы представим универсальную мебель для террасы. Эти изделия прекрасно подходят для сферы HoReCa в Владивостоке: ресторанов, а также и других мест общественного питания, имеющих летнюю террасу. Кроме того, такие модели получили широкое распространение в мебельном оснащении дачи или садового участка. В настоящее время для изготовления подобной мебели используются несколько материалов. Как сделать правильный выбор?
Прежде чем сделать правильный выбор мебели необходимо продумать основной интерьер помещения. Нетрадиционным и эксклюзивным вариантом мебельного оснащения является мебель для террасы из ротанга. Ручная работа, а также эксклюзивные формы изделий и дизайн точно вызовет повышенное внимание посетителей Вашего заведения. За счет особенного переплетения стеблей тропического растения достигается долговечность и прочность. Натуральные, естественные материалы — еще одно из преимуществ, благодаря экологичности данные изделия можно использовать в любом месте общественного питания. Как правило, подобные заведения выдвигают особые требования безопасности. Мебель для террасы из ротанга полностью соответствует всем предъявляемым требованиям.
В тоже время, садовая мебель для террасы идеально подходит для дачи. Практичность — одно из их преимуществ, учитывая специфику использования, а также возможные перепады температур и другие климатические особенности, это как раз именно то, что нужно. Металлический каркас изготавливается из стали, это прекрасный материал для любой дачи и садового участка. Они очень комфортабельны, это просто настоящий подарок любому дачнику. В перерывах между работой можно полностью восстановить силы, высокие показатели износостойкости и устойчивости гарантируют большой срок службы.
Если Вы планируете использовать мебель для открытой террасы, тогда предусмотрительно обратить внимание на изделия, изготовленные из пластика. Они не требуют дополнительного и особого ухода, очень легкие и компактные, не занимают много места, таким образом, их без проблем можно перенести с места на место. Еще одним из преимуществ является удобное хранение. Если Вы не используете дачу в зимнее время года, то важно найти подходящее место для хранения. Данные изделия очень компактно стопируются и могут спокойно переносить любые климатические изменения температур.
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Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Владивостоку осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Владивостоку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Владивостоку осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Владивостоку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня