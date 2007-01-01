Для организации любого банкета или праздничного мероприятия мы тщательно продумываем и прописываем сценарий, учитываем количество гостей. Основная цель в том, чтобы это событие отложилось в памяти наших гостей надолго. Для формирования дополнительных положительных эмоций экспертные event–менеджеры рекомендуют использовать мебель, которая будет максимально удобна и комфортабельна для отдыха.
В зависимости от тематики праздника, а также количество гостей на вечеринке и площади помещения делается выбор мебели. Для вечеринки молодых людей отлично подходят яркие стулья, здесь можно поэкспериментировать с цветом, видом и формой. Уместно не сильно перегружать интерьер заведения мебелью, поскольку отдых молодых людей чаще всего предусматривает игры, активные конкурсы и танцы, поэтому компактность и небольшой вес стульев будут считаться главными характеристиками мебели для вечеринки молодого поколения.
Кроме того, очень востребованы сегодня вечеринки с фуршетом, когда есть небольшие холодные, горячие закуски и напитки. Такие банкетные мероприятия оснащаются, как правило, барными стульями, которые также не занимают много полезной площади, мобильны и идеально сочетаются со многими стилями заведений. Самыми доступными являются стулья хит. Они имеют низкую стоимость, невероятно практичны, имеют длительный срок эксплуатации, их можно без труда переместить с места на место. Еще одним применением таких стульев является сфера кейтеринга. Учитывая их небольшой вес и габариты, они прекрасно стопируются и помещаются в кузов или полуприцеп машины, таким образом не возникнет трудностей с их доставкой до места назначения.
Итак, мебель для вечеринки имеет ряд особенностей: для того, чтобы не ошибиться с выбором необходимо четко знать тематику мероприятия, количество гостей, брать во внимание интерьер заведения. Правильный выбор мебели для вечеринки — залог успешного мероприятия.
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Доставка товара по Кимрам осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Кимрам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Кимрам осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Кимрам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня