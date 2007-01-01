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              Товары по акции

              Мебель для вечеринки в Новом Уренгое оптом

              от 4 700 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Новому Уренгою и Ямало-Ненецкому автономному округу

              Настоящее фото товара Стул прозрачный Алегра красный, произведённого компанией ChiedoCover
              8 790 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Стул прозрачный Алегра красный
              Настоящее фото товара Стул прозрачный Алегра , произведённого компанией ChiedoCover
              8 790 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стул прозрачный Алегра
              Настоящее фото товара Стул прозрачный Сиеста Контракт черный, произведённого компанией ChiedoCover
              6 490 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стул прозрачный Сиеста Контракт черный
              Настоящее фото товара Стул прозрачный Ванити, произведённого компанией ChiedoCover
              7 190 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Стул прозрачный Ванити
              Настоящее фото товара Стул Меридиан фиолетовый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
              19 990 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стул Меридиан фиолетовый прозрачный
              Настоящее фото товара Стул Меридиан зеленый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
              19 990 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стул Меридиан зеленый прозрачный
              Настоящее фото товара Стул Рок дымчатый, произведённого компанией ChiedoCover
              4 700 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Стул Рок дымчатый
              Настоящее фото товара Стул Рок желтый, произведённого компанией ChiedoCover
              5 590 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стул Рок желтый
              Настоящее фото товара Барный стул Чарлес Гост, произведённого компанией ChiedoCover
              5 690 ₽
              Оптовая цена
              5
              Барный стул Чарлес Гост
              Настоящее фото товара Барный стул черный Пальма , произведённого компанией ChiedoCover
              7 490 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Барный стул черный Пальма
              Настоящее фото товара Стул прозрачный Сиеста Контракт , произведённого компанией ChiedoCover
              7 320 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Стул прозрачный Сиеста Контракт
              Настоящее фото товара Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
              7 320 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный
              Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
              5 990 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стул барный Фокс 75 белый
              Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
              5 990 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стул барный Фокс 75 красный
              Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 черный, произведённого компанией ChiedoCover
              5 990 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Стул прозрачный барный Фокс 75 черный
              Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
              5 990 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный
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              Мебель для вечеринки: формирование хорошего настроения и максимального комфорта

              Для организации любого банкета или праздничного мероприятия мы тщательно продумываем и прописываем сценарий, учитываем количество гостей. Основная цель в том, чтобы это событие отложилось в памяти наших гостей надолго. Для формирования дополнительных положительных эмоций экспертные event–менеджеры рекомендуют использовать мебель, которая будет максимально удобна и комфортабельна для отдыха.

              В зависимости от тематики праздника, а также количество гостей на вечеринке и площади помещения делается выбор мебели. Для вечеринки молодых людей отлично подходят яркие стулья, здесь можно поэкспериментировать с цветом, видом и формой. Уместно не сильно перегружать интерьер заведения мебелью, поскольку отдых молодых людей чаще всего предусматривает игры, активные конкурсы и танцы, поэтому компактность и небольшой вес стульев будут считаться главными характеристиками мебели для вечеринки молодого поколения.

              Кроме того, очень востребованы сегодня вечеринки с фуршетом, когда есть небольшие холодные, горячие закуски и напитки. Такие банкетные мероприятия оснащаются, как правило, барными стульями, которые также не занимают много полезной площади, мобильны и идеально сочетаются со многими стилями заведений. Самыми доступными являются стулья хит. Они имеют низкую стоимость, невероятно практичны, имеют длительный срок эксплуатации, их можно без труда переместить с места на место. Еще одним применением таких стульев является сфера кейтеринга. Учитывая их небольшой вес и габариты, они прекрасно стопируются и помещаются в кузов или полуприцеп машины, таким образом не возникнет трудностей с их доставкой до места назначения.

              Итак, мебель для вечеринки имеет ряд особенностей: для того, чтобы не ошибиться с выбором необходимо четко знать тематику мероприятия, количество гостей, брать во внимание интерьер заведения. Правильный выбор мебели для вечеринки — залог успешного мероприятия.

              Где купить мебель для вечеринки в ресторан для банкетного мероприятия в Ямало-Ненецком автономном округе?

              Компания ChiedoCover использует только качественное сырье и самое современное оборудование. Наше производство находится в Кировской области, у нас прекрасно развита логистика, мы легко организуем перевозку в любой регион России и стран СНГ. Если Вы еще не определились с выбором, тогда Вам необходимо связаться с нашими менеджерами.

              Купить мебель для вечеринки в ресторан или кафе в Новом Уренгое можно на веб-сайте нашей компании. Еще больше новинок, самые смелые решения в оснащении банкетной мебели, текстиль премиум качества в сочетании с доступной ценой выдвигает наше предприятие в одно из лучших в сегменте HoReCa в России.

              Почему мебель для вечеринки покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Новый Уренгой и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Новому Уренгою ?

                Доставка товара по Новому Уренгою осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Новому Уренгою ?

                Стоимость доставки по Новому Уренгою рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Новому Уренгою осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Новому Уренгою телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Новом Уренгое при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Новому Уренгою с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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