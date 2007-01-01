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          Товары по акции

          Мебель для веранды в Ишиме оптом

          от 690 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ишиму и Тюменской области

          Настоящее фото товара Кресло-качалка Поэнг светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          13 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло-качалка Поэнг светлое дерево
          Настоящее фото товара Кресло-качалка Поэнг коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло-качалка Поэнг коричневый
          Настоящее фото товара Кресло-качалка Поэнг черно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло-качалка Поэнг черно-коричневый
          Настоящее фото товара Кресло подвесное TENERIFE, произведённого компанией ChiedoCover
          18 780 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло подвесное TENERIFE
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло TRENTO, произведённого компанией ChiedoCover
          17 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подвесное 1-местное кресло TRENTO
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло CAPONE, произведённого компанией ChiedoCover
          15 450 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесное 1-местное кресло CAPONE
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Jansjo из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          14 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло подвесное Jansjo из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Hoting из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          15 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло подвесное Hoting из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лайм, произведённого компанией ChiedoCover
          13 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лайм
          Настоящее фото товара Стол пластиковый плетеный Riva, произведённого компанией ChiedoCover
          17 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол пластиковый плетеный Riva
          Настоящее фото товара Стол пластиковый плетеный Riva темный, произведённого компанией ChiedoCover
          18 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол пластиковый плетеный Riva темный
          Настоящее фото товара Стул Ницца плетеный, произведённого компанией ChiedoCover
          15 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Ницца плетеный
          Настоящее фото товара Стул Марсель плетеный, произведённого компанией ChiedoCover
          16 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Марсель плетеный
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Плетенка, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло пластиковое Плетенка
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          Мебель для веранды — идеальный вариант для сферы HoReCa

          В теплое время года в Ишиме становятся широко популярны кафе и рестораны, имеющие летние веранды и террасы. Создание приятной атмосферы и комфорта для Ваших посетителей и гостей требует определенных усилий. Идеальным вариантом является качественная и красивая мебель для веранды. Как сделать правильный выбор? В данном материале рассмотрим основные модели производства, подчеркнем главные преимущества и достоинства.

          Деревянная мебель для летней веранды

          Эффектным и презентабельным вариантом меблировки подобных заведений является деревянная мебель для летней веранды. Массив дерева прекрасно выглядит со стороны, поэтому это шикарный способ привлечь внимание к своему заведению. Одним из их достоинств считается экологичность и неповторимый внешний вид изделий. Деревянные модели очень долговечны, так что Вам не придется переплачивать, они длительное время сохраняют все свои положительные качества. Красивый, притягивающий дизайн моделей в сочетании с высоким качеством и хорошими показателями эргономики выдвигает данные изделия в топ 3 продаж на мебельном рынке в России.

          Мебель для летней веранды из ротанга

          Дополнительным вниманием со стороны гостей и посетителей кафе, ресторанов станет мебель для летней веранды из ротанга. Этот материал очень устойчив к различным климатическим изменениям, поэтому можно быть уверенным в долговечности и стильном внешнем виде, даже не смотря на повседневное использование. Ни одна мебель не будет также шикарно смотрится в интерьере уличной веранды или террасы. Уникальное, эксклюзивное переплетение стеблей тропического растения сформирует очаровательное впечатление от Вашего заведения. Кроме того, естественная, натуральная мебель очень приятна на ощупь, превосходно подходит для современного ритма жизни. Данные изделия можно считать универсальными, с одной стороны мебель для веранды из ротанга напоминает простой сельский быт, а с другой — это неповторимый и неподражаемый стиль, который абсолютно точно выгодно выделит Ваше заведение на фоне остальных.

          Пластиковая мебель для веранды

          Более практичным и бюджетным вариантом является пластиковая мебель для веранды. Данные изделия легко переносят все капризы природы: сильный дождь и большие порывы ветра. Они очень износостойкие, устойчивые, большой ассортимент продукции позволит подобрать идеальный вариант, с учетом специфики Вашего заведения, а также кухни и особенностей интерьера.

          Где купить мебель для веранды в Ишиме?

          Компания ChiedoCover — удачное сочетание проверенных и безопасных материалов изготовления, а также высокого качества и долговечности. Для нас важно постоянное развитие, мы отбираем команду сотрудников, нацеленных на общий положительный результат. За время существования компании (более 13 лет) мы сумели стать российскими лидерами по производству и продаже мебели. Наши сотрудники обладают компетентными знаниями, а также огромным опытом и профессионализмом.

          Купить мебель для веранды в Ишиме можно на официальном сайте нашей компании. Здесь Вы всегда найдете лучший вариант для меблировки любых помещений, а также аксессуары и дополнительное оборудование. Наши менеджеры из отдела продаж не просто выполняют операционные действия, а способствуют решению Ваших задач. Доставка продукции производится любой транспортной компанией. Мы быстро изготовим и доставим Вам любую мебель.

          Почему мебель для веранды покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ишим и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ишиму ?

            Доставка товара по Ишиму осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ишиму ?

            Стоимость доставки по Ишиму рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ишиму осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ишиму телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ишиме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ишиму с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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