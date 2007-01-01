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В теплое время года в Новом Уренгое становятся широко популярны кафе и рестораны, имеющие летние веранды и террасы. Создание приятной атмосферы и комфорта для Ваших посетителей и гостей требует определенных усилий. Идеальным вариантом является качественная и красивая мебель для веранды. Как сделать правильный выбор? В данном материале рассмотрим основные модели производства, подчеркнем главные преимущества и достоинства.
Эффектным и презентабельным вариантом меблировки подобных заведений является деревянная мебель для летней веранды. Массив дерева прекрасно выглядит со стороны, поэтому это шикарный способ привлечь внимание к своему заведению. Одним из их достоинств считается экологичность и неповторимый внешний вид изделий. Деревянные модели очень долговечны, так что Вам не придется переплачивать, они длительное время сохраняют все свои положительные качества. Красивый, притягивающий дизайн моделей в сочетании с высоким качеством и хорошими показателями эргономики выдвигает данные изделия в топ 3 продаж на мебельном рынке в России.
Дополнительным вниманием со стороны гостей и посетителей кафе, ресторанов станет мебель для летней веранды из ротанга. Этот материал очень устойчив к различным климатическим изменениям, поэтому можно быть уверенным в долговечности и стильном внешнем виде, даже не смотря на повседневное использование. Ни одна мебель не будет также шикарно смотрится в интерьере уличной веранды или террасы. Уникальное, эксклюзивное переплетение стеблей тропического растения сформирует очаровательное впечатление от Вашего заведения. Кроме того, естественная, натуральная мебель очень приятна на ощупь, превосходно подходит для современного ритма жизни. Данные изделия можно считать универсальными, с одной стороны мебель для веранды из ротанга напоминает простой сельский быт, а с другой — это неповторимый и неподражаемый стиль, который абсолютно точно выгодно выделит Ваше заведение на фоне остальных.
Более практичным и бюджетным вариантом является пластиковая мебель для веранды. Данные изделия легко переносят все капризы природы: сильный дождь и большие порывы ветра. Они очень износостойкие, устойчивые, большой ассортимент продукции позволит подобрать идеальный вариант, с учетом специфики Вашего заведения, а также кухни и особенностей интерьера.
Компания ChiedoCover — удачное сочетание проверенных и безопасных материалов изготовления, а также высокого качества и долговечности. Для нас важно постоянное развитие, мы отбираем команду сотрудников, нацеленных на общий положительный результат. За время существования компании (более 13 лет) мы сумели стать российскими лидерами по производству и продаже мебели. Наши сотрудники обладают компетентными знаниями, а также огромным опытом и профессионализмом.
Купить мебель для веранды в Новом Уренгое можно на официальном сайте нашей компании. Здесь Вы всегда найдете лучший вариант для меблировки любых помещений, а также аксессуары и дополнительное оборудование. Наши менеджеры из отдела продаж не просто выполняют операционные действия, а способствуют решению Ваших задач. Доставка продукции производится любой транспортной компанией. Мы быстро изготовим и доставим Вам любую мебель.
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Доставка товара по Новому Уренгою осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Новому Уренгою рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Новому Уренгою осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Новому Уренгою с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня