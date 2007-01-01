Последнее время в Дмитрове набирают популярность винные бары — это предельно любопытный и интересный формат заведения, совмещающий в себе атмосферу выбора различных вин и возможность пообедать или поужинать. Такие форматы заведений очень распространены в Европе, в России они только начинают появляться, но уже полюбились многими посетителями. Сегодня расскажем о важной задаче — мебельном оснащении винотеки. Хорошая мебель для винотеки подчеркнет эксклюзивный и уникальный интерьер помещения и станет надежной опорой для Вашего малого бизнеса. Итак, простые рекомендации по выбору данной мебели.
Идеальным решением для меблировки подобных заведений станет изысканная и уникальная деревянная мебель для винотеки. Эти изделия обладают неповторимым дизайном, поскольку этот материал очень легко поддается обработке, то появляется возможность выбора. В настоящее время, в каталоге продукции на нашем сайте представлены самые различные и эксклюзивные модели. Вы обязательно найдете лучшую модель для Вашей винотеки. Перечислим главные преимущества такой мебели: экологичность (любой массив дерева — это прекрасное сочетание экологичности и безопасности, натуральные материалы изготовления идеально подходят для мест общественного питания), высокое качество (деревянные изделия считаются очень надежными и прочными), отличное качество сборки и долговечность. Цвет дерева превосходно сочетается практически с любой отделкой помещения и будет как никогда кстати органично смотреться с красными и белыми винами. Это изумительное сочетание изысканного стиля и максимальной надежности.
Более экономичным вариантом для меблировки подобных мест является мебель для винотеки на металлокаркасе. Металлический корпус — это совокупность высоких показателей устойчивости, а также износостойкости и практичности. В настоящее время в нашем каталоге продукции имеется широкий ассортимент такой мебели, Вы можете выбрать практически любой цвет обивочной ткани. Обивочную ткань рекомендуется выбирать с учетом ежедневного использования. Предусмотрительным вариантом является более износостойкая ткань, которая не поддается истиранию и не рвется.
Таким образом, хорошая мебель для винотеки — это шикарная возможность для меблировки относительно нового формата заведений. Если Вы желаете привлечь внимание к своему заведению и обеспечить полную посадку, тогда следуйте нашим рекомендациям. Мы абсолютно уверены — это удачная инвестиция в Ваш бизнес.
ChiedoCover – это удачный пример развития молодой компании. Начиная с 2007 года, мы осуществляем изготовление и продажу мебели. У нас один широкий ассортимент товаров для различных сфер деятельности. Банкетная мебель, мягкие столы и стулья, мебель для дачи и офиса и другие направления. Мы предоставляем нашим клиентам высокое качество, стильный внешний вид и долговечность. Обратите внимание на наши соцсети, мы публикуем самые новые модели, которые заслушивают пристального внимания.
Купить мебель для винотеки в Дмитрове можно на нашем сайте. Менеджеры из отдела продаж ответят на любые интересующие Вас вопросы. Если Вы затрудняетесь с выбором, то смело обращайтесь за бесплатной нашей консультацией. Наши опытные и профессиональные менеджеры обязательно найдут для Вас идеальное решение.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Дмитрову осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Дмитрову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Дмитрову осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Дмитрову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня