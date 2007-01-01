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          Товары по акции

          Мебель для винотеки в Воткинске оптом

          от 2 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Воткинску и Удмуртии

          Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          7 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Венера, вельвет сине-зеленый
          Настоящее фото товара Стул Венера, микрофибра цвет стальной , произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Венера, микрофибра цвет стальной
          Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          8 990 ₽11 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Венера диамант вельвет коричневый
          Настоящее фото товара Стеллаж 02, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стеллаж 02
          Настоящее фото товара Стеллаж 05, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стеллаж 05
          Настоящее фото товара Стеллаж 08, произведённого компанией ChiedoCover
          20 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стеллаж 08
          Настоящее фото товара Стеллаж 15, произведённого компанией ChiedoCover
          36 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стеллаж 15
          Настоящее фото товара Стеллаж 20, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стеллаж 20
          Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Барная стойка Дезмонд Х черная
          Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, белая, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Барная стойка Парсон, белая
          Настоящее фото товара Дизайнерский буфет Орх 80 см, произведённого компанией ChiedoCover
          13 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Дизайнерский буфет Орх 80 см
          Настоящее фото товара Дизайнерский буфет Орх 41 см, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Дизайнерский буфет Орх 41 см
          Настоящее фото товара Витрина Классика №2, произведённого компанией ChiedoCover
          73 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Витрина Классика №2
          Настоящее фото товара Витрина Классика №4, произведённого компанией ChiedoCover
          78 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Витрина Классика №4
          Настоящее фото товара Буфет Хельга №1, произведённого компанией ChiedoCover
          140 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Буфет Хельга №1
          Настоящее фото товара Витрина Хельга №1, произведённого компанией ChiedoCover
          45 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Витрина Хельга №1
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          Рекомендации по выбору мебели для винотеки

          Последнее время в Воткинске набирают популярность винные бары — это предельно любопытный и интересный формат заведения, совмещающий в себе атмосферу выбора различных вин и возможность пообедать или поужинать. Такие форматы заведений очень распространены в Европе, в России они только начинают появляться, но уже полюбились многими посетителями. Сегодня расскажем о важной задаче — мебельном оснащении винотеки. Хорошая мебель для винотеки подчеркнет эксклюзивный и уникальный интерьер помещения и станет надежной опорой для Вашего малого бизнеса. Итак, простые рекомендации по выбору данной мебели.

          Деревянная мебель для винотеки

          Идеальным решением для меблировки подобных заведений станет изысканная и уникальная деревянная мебель для винотеки. Эти изделия обладают неповторимым дизайном, поскольку этот материал очень легко поддается обработке, то появляется возможность выбора. В настоящее время, в каталоге продукции на нашем сайте представлены самые различные и эксклюзивные модели. Вы обязательно найдете лучшую модель для Вашей винотеки. Перечислим главные преимущества такой мебели: экологичность (любой массив дерева — это прекрасное сочетание экологичности и безопасности, натуральные материалы изготовления идеально подходят для мест общественного питания), высокое качество (деревянные изделия считаются очень надежными и прочными), отличное качество сборки и долговечность. Цвет дерева превосходно сочетается практически с любой отделкой помещения и будет как никогда кстати органично смотреться с красными и белыми винами. Это изумительное сочетание изысканного стиля и максимальной надежности.

          Мебель для винотеки на металлокаркасе

          Более экономичным вариантом для меблировки подобных мест является мебель для винотеки на металлокаркасе. Металлический корпус — это совокупность высоких показателей устойчивости, а также износостойкости и практичности. В настоящее время в нашем каталоге продукции имеется широкий ассортимент такой мебели, Вы можете выбрать практически любой цвет обивочной ткани. Обивочную ткань рекомендуется выбирать с учетом ежедневного использования. Предусмотрительным вариантом является более износостойкая ткань, которая не поддается истиранию и не рвется.

          Таким образом, хорошая мебель для винотеки — это шикарная возможность для меблировки относительно нового формата заведений. Если Вы желаете привлечь внимание к своему заведению и обеспечить полную посадку, тогда следуйте нашим рекомендациям. Мы абсолютно уверены — это удачная инвестиция в Ваш бизнес.

          Где купить мебель для винотеки в Воткинске?

          ChiedoCover – это удачный пример развития молодой компании. Начиная с 2007 года, мы осуществляем изготовление и продажу мебели. У нас один широкий ассортимент товаров для различных сфер деятельности. Банкетная мебель, мягкие столы и стулья, мебель для дачи и офиса и другие направления. Мы предоставляем нашим клиентам высокое качество, стильный внешний вид и долговечность. Обратите внимание на наши соцсети, мы публикуем самые новые модели, которые заслушивают пристального внимания.

          Купить мебель для винотеки в Воткинске можно на нашем сайте. Менеджеры из отдела продаж ответят на любые интересующие Вас вопросы. Если Вы затрудняетесь с выбором, то смело обращайтесь за бесплатной нашей консультацией. Наши опытные и профессиональные менеджеры обязательно найдут для Вас идеальное решение.

          Почему мебель для винотеки покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Воткинск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Воткинску ?

            Доставка товара по Воткинску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Воткинску ?

            Стоимость доставки по Воткинску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Воткинску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Воткинску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Воткинске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Воткинску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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