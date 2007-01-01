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            Товары по акции

            Мебель для выставки в Ивантеевке оптом

            от 3 780 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ивантеевке и Московской области

            Настоящее фото товара Стул Изабелла, ротанг, натуральный цвет, произведённого компанией ChiedoCover
            11 590 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стул Изабелла, ротанг, натуральный цвет
            Настоящее фото товара Стул Джаспер, искусственная кожа, грецкий орех, произведённого компанией ChiedoCover
            10 790 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул Джаспер, искусственная кожа, грецкий орех
            Настоящее фото товара Стул Джаспер, искусственная кожа, натуральный цвет, произведённого компанией ChiedoCover
            10 790 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул Джаспер, искусственная кожа, натуральный цвет
            Настоящее фото товара Стул Рамона, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
            3 780 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стул Рамона, темно-коричневый
            Настоящее фото товара Стул Вишбон,бумажный шнур,черный, произведённого компанией ChiedoCover
            22 490 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стул Вишбон,бумажный шнур,черный
            Настоящее фото товара Стул Вишбон, белый бумажный шнур, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
            22 490 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стул Вишбон, белый бумажный шнур, натуральный
            Настоящее фото товара Стул Вишбон, бумажный шнур, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
            22 490 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стул Вишбон, бумажный шнур, коричневый
            Настоящее фото товара Стул Элбоу, искусственная кожа, темный, произведённого компанией ChiedoCover
            6 690 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стул Элбоу, искусственная кожа, темный
            Настоящее фото товара Стул Вишбон, черный бумажный шнур, натуральный , произведённого компанией ChiedoCover
            22 490 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул Вишбон, черный бумажный шнур, натуральный
            Настоящее фото товара Стул Вишбон, бумажный шнур, серый, произведённого компанией ChiedoCover
            22 490 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стул Вишбон, бумажный шнур, серый
            Настоящее фото товара Стул Вишбон, бумажный шнур, бежевый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
            22 490 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стул Вишбон, бумажный шнур, бежевый, коричневый
            Настоящее фото товара Стул Бентвуд А-0246, произведённого компанией ChiedoCover
            5 490 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стул Бентвуд А-0246
            Настоящее фото товара Стул металлический Etienne черный, произведённого компанией ChiedoCover
            4 820 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул металлический Etienne черный
            Настоящее фото товара Стул металлический Люберон мод-5, произведённого компанией ChiedoCover
            9 190 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стул металлический Люберон мод-5
            Настоящее фото товара Стул металлический Etienne серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
            4 820 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул металлический Etienne серо-бежевый
            Настоящее фото товара Стул Вишбон, произведённого компанией ChiedoCover
            10 800 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стул Вишбон
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            Стильный дизайн и отличные характеристики комфортабельности — залог успешного выбора мебели для выставки

            Современный темп жизни диктует свои условия, есть множество вариантов для проведения досуга. Кафе, рестораны, места общественного питания, а также торговые центры и кино. Однако, сегодня набирает популярность среди людей разных возрастов посещение выставок и музеев. Классическим и стандартным вариантом являются стулья и столы, которые органично будут смотреться в выставочных залах. С учетом площади помещения, необходимо произвести расчет и оснастить мебелью выставочный комплекс или музей.

            Во время ожидания очереди к выставочному залу необходима комфортная мебель, которая позволит удобно расположиться и дождаться своей очереди. Таким вариантом могут стать банкетки. Каркас изготавливается из стали, которая имеет ряд преимуществ: не ржавеет, достаточно износостойкая, практичная и станет удачным решением для повседневного использования. Такие модели не занимают много места, поэтому компактно и органично впишутся, например, на входе или выходе в музей или в выставочном комплексе.

            При выборе стульев рекомендуется отдавать предпочтение моделям, выполненным из массива дерева. Они прекрасно гармонируют с самыми разными выставками картин или каких-то изделий из дерева. Помимо эстетических преимуществ, стулья характеризуются таким положительным качеством как долговечность. Они станут надежным союзником в проведении выставок и не требуют какого-то особенно ухода.

            Таким образом, мебель для выставок должна отличаться прежде всего привлекательностью, учитывая что выставочные залы и музеи посещают для получения эстетического удовольствия. Исходя из этого важно, чтобы основной интерьер и все сопутствующее мебельное оснащение дополняло и создавало благоприятную атмосферу для получения наслаждения от просмотра картин или других экспозиций.

            Где купить мебель для выставки в Ивантеевке и в Московской области?

            ChiedoCover – надежный партнер и уверенный союзник в комплексном оснащении ресторанов, кафе и гостиниц. Мы постоянно следим за модными тенденциями и последними трендами в области мебельного оснащения в сегменте HoReCa. Тому подтверждением являются многочисленные и успешно выполненные заявки для наших клиентов. Положительные отзывы, возможность выполнить заказ непосредственно под Вас, с учетом всех необходимых требований.

            Купить удобную мебель для выставки в музей можно на сайте нашей компании. Наши менеджеры всегда в Вашем расположении, они проведут профессиональную и экспертную консультацию относительно каталога нашей продукции. Если Вы желаете лучшее решение по доступным ценам, тогда Вам необходимо обратиться в наш отдел продаж.

            Почему мебель для выставки покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Ивантеевку и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Ивантеевке ?

              Доставка товара по Ивантеевке осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ивантеевке ?

              Стоимость доставки по Ивантеевке рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Ивантеевке осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ивантеевке телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Ивантеевке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Ивантеевке с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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