Современный темп жизни диктует свои условия, есть множество вариантов для проведения досуга. Кафе, рестораны, места общественного питания, а также торговые центры и кино. Однако, сегодня набирает популярность среди людей разных возрастов посещение выставок и музеев. Классическим и стандартным вариантом являются стулья и столы, которые органично будут смотреться в выставочных залах. С учетом площади помещения, необходимо произвести расчет и оснастить мебелью выставочный комплекс или музей.
Во время ожидания очереди к выставочному залу необходима комфортная мебель, которая позволит удобно расположиться и дождаться своей очереди. Таким вариантом могут стать банкетки. Каркас изготавливается из стали, которая имеет ряд преимуществ: не ржавеет, достаточно износостойкая, практичная и станет удачным решением для повседневного использования. Такие модели не занимают много места, поэтому компактно и органично впишутся, например, на входе или выходе в музей или в выставочном комплексе.
При выборе стульев рекомендуется отдавать предпочтение моделям, выполненным из массива дерева. Они прекрасно гармонируют с самыми разными выставками картин или каких-то изделий из дерева. Помимо эстетических преимуществ, стулья характеризуются таким положительным качеством как долговечность. Они станут надежным союзником в проведении выставок и не требуют какого-то особенно ухода.
Таким образом, мебель для выставок должна отличаться прежде всего привлекательностью, учитывая что выставочные залы и музеи посещают для получения эстетического удовольствия. Исходя из этого важно, чтобы основной интерьер и все сопутствующее мебельное оснащение дополняло и создавало благоприятную атмосферу для получения наслаждения от просмотра картин или других экспозиций.
ChiedoCover – надежный партнер и уверенный союзник в комплексном оснащении ресторанов, кафе и гостиниц. Мы постоянно следим за модными тенденциями и последними трендами в области мебельного оснащения в сегменте HoReCa. Тому подтверждением являются многочисленные и успешно выполненные заявки для наших клиентов. Положительные отзывы, возможность выполнить заказ непосредственно под Вас, с учетом всех необходимых требований.
Купить удобную мебель для выставки в музей можно на сайте нашей компании. Наши менеджеры всегда в Вашем расположении, они проведут профессиональную и экспертную консультацию относительно каталога нашей продукции. Если Вы желаете лучшее решение по доступным ценам, тогда Вам необходимо обратиться в наш отдел продаж.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Избербашу осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Избербашу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Избербашу осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Избербашу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня