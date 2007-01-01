Мебель для выставки в Шахтёрске оптом

от 4 490 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Шахтёрску и Сахалинской области

Настоящее фото товара Стул Лофт Полигон, произведённого компанией ChiedoCover
76 000 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Лофт Полигон
Настоящее фото товара Стол Лофт Army, произведённого компанией ChiedoCover
56 000 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лофт Army
Настоящее фото товара Стол Лофт Мазут, произведённого компанией ChiedoCover
56 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лофт Мазут
Настоящее фото товара Стол журнальный Шеффилд, произведённого компанией ChiedoCover
5 327 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол журнальный Шеффилд
Настоящее фото товара Стол журнальный Фьюжн, произведённого компанией ChiedoCover
9 250 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол журнальный Фьюжн
Настоящее фото товара Стол журнальный Гурон 3, произведённого компанией ChiedoCover
12 225 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол журнальный Гурон 3
Настоящее фото товара Стол журнальный Гурон 2, произведённого компанией ChiedoCover
14 381 ₽
Оптовая цена
3.8
Стол журнальный Гурон 2
Настоящее фото товара Вешалка общественная М11, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Вешалка общественная М11
Настоящее фото товара Диван пластиковый Sabinas Basic, произведённого компанией ChiedoCover
174 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван пластиковый Sabinas Basic
Настоящее фото товара Стул Флекс велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Флекс велюр серый
Настоящее фото товара Стул Флекс велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover-19%
Новинка
4 490 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул Флекс велюр капучино
Настоящее фото товара Стул Флекс велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Флекс велюр черный
Настоящее фото товара Столик Prelud дизайнерский, произведённого компанией ChiedoCover
54 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Столик Prelud дизайнерский
Настоящее фото товара Кресло Карнавал пыльно-розовое/бордо, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Карнавал пыльно-розовое/бордо
Настоящее фото товара Диван Matrix, произведённого компанией ChiedoCover
24 900 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Matrix
Настоящее фото товара Журнальный стол 50*50 Альба золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover-40%
17 994 ₽29 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Журнальный стол 50*50 Альба золото стекло черное
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Стильный дизайн и отличные характеристики комфортабельности — залог успешного выбора мебели для выставки

Современный темп жизни диктует свои условия, есть множество вариантов для проведения досуга. Кафе, рестораны, места общественного питания, а также торговые центры и кино. Однако, сегодня набирает популярность среди людей разных возрастов посещение выставок и музеев. Классическим и стандартным вариантом являются стулья и столы, которые органично будут смотреться в выставочных залах. С учетом площади помещения, необходимо произвести расчет и оснастить мебелью выставочный комплекс или музей.

Во время ожидания очереди к выставочному залу необходима комфортная мебель, которая позволит удобно расположиться и дождаться своей очереди. Таким вариантом могут стать банкетки. Каркас изготавливается из стали, которая имеет ряд преимуществ: не ржавеет, достаточно износостойкая, практичная и станет удачным решением для повседневного использования. Такие модели не занимают много места, поэтому компактно и органично впишутся, например, на входе или выходе в музей или в выставочном комплексе.

При выборе стульев рекомендуется отдавать предпочтение моделям, выполненным из массива дерева. Они прекрасно гармонируют с самыми разными выставками картин или каких-то изделий из дерева. Помимо эстетических преимуществ, стулья характеризуются таким положительным качеством как долговечность. Они станут надежным союзником в проведении выставок и не требуют какого-то особенно ухода.

Таким образом, мебель для выставок должна отличаться прежде всего привлекательностью, учитывая что выставочные залы и музеи посещают для получения эстетического удовольствия. Исходя из этого важно, чтобы основной интерьер и все сопутствующее мебельное оснащение дополняло и создавало благоприятную атмосферу для получения наслаждения от просмотра картин или других экспозиций.

Где купить мебель для выставки в Шахтёрске и в Сахалинской области?

ChiedoCover – надежный партнер и уверенный союзник в комплексном оснащении ресторанов, кафе и гостиниц. Мы постоянно следим за модными тенденциями и последними трендами в области мебельного оснащения в сегменте HoReCa. Тому подтверждением являются многочисленные и успешно выполненные заявки для наших клиентов. Положительные отзывы, возможность выполнить заказ непосредственно под Вас, с учетом всех необходимых требований.

Купить удобную мебель для выставки в музей можно на сайте нашей компании. Наши менеджеры всегда в Вашем расположении, они проведут профессиональную и экспертную консультацию относительно каталога нашей продукции. Если Вы желаете лучшее решение по доступным ценам, тогда Вам необходимо обратиться в наш отдел продаж.

Почему мебель для выставки покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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