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              Товары по акции

              Мебель Хай тек в Ханты-Мансийске оптом

              от 2 700 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ханты-Мансийску и Ха́нты-Манси́йский автоно́мный о́круг

              Настоящее фото товара Стул Турин, бархат пудровый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
              9 490 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Стул Турин, бархат пудровый, золотые ножки
              Настоящее фото товара Стул Verona кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover
              2 700 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Стул Verona кварцевый
              Настоящее фото товара Стул Turin светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
              5 190 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Стул Turin светло-серый
              Настоящее фото товара Стул Bruce темный, произведённого компанией ChiedoCover
              5 790 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стул Bruce темный
              Настоящее фото товара Стул Bourbon крем, произведённого компанией ChiedoCover
              5 850 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стул Bourbon крем
              Настоящее фото товара Стул Bourbon антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
              5 850 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Стул Bourbon антрацит
              Настоящее фото товара Стул Bernard светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
              5 900 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Стул Bernard светло-серый
              Настоящее фото товара Стул Belinda антрацитовый, произведённого компанией ChiedoCover
              6 100 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стул Belinda антрацитовый
              Настоящее фото товара Стул Belinda светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
              6 100 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Стул Belinda светло-серый
              Настоящее фото товара Стул Arizona бежевый меланж, произведённого компанией ChiedoCover-10%
              6 300 ₽7 000 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стул Arizona бежевый меланж
              Настоящее фото товара Стул Arizona антрацитовый меланж, произведённого компанией ChiedoCover-10%
              6 300 ₽7 000 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Стул Arizona антрацитовый меланж
              Настоящее фото товара Стул Adelaide бежевый меланж, произведённого компанией ChiedoCover
              6 000 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Стул Adelaide бежевый меланж
              Настоящее фото товара Стул Adelaide антрацитовый меланж, произведённого компанией ChiedoCover
              6 000 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стул Adelaide антрацитовый меланж
              Настоящее фото товара Стул Sylvie светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover-20%
              4 738 ₽5 850 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Стул Sylvie светло-серый
              Настоящее фото товара Стул Sylvie коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-20%
              4 738 ₽5 850 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стул Sylvie коричневый
              Настоящее фото товара Стеллаж 38, произведённого компанией ChiedoCover
              17 190 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стеллаж 38
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              Мебель в стиле Хай-тек – шаг в будущее

              Стиль Хай-тек («шаг в будущее») ассоциируется с движением к чему-то новому, к высоким технологиям, которые олицетворяют будущее. Хай-тек является одним из самых молодых, набирающих популярность, стилей. Он особенно притягивает молодое поколение, поэтому владельцы молодежных заведений при оформлении останавливают выбор на интерьере в этом стиле.

              Для создания интерьера в стиле Хай-тек необходимо продумать каждую деталь и особенно внимательно отнестись к выбору мебели. Она должна быть:

              1. Функциональной.
              2. Содержать в себе симметрию, четкие линии и грани.
              3. Без лишнего декора, только в стиле минимализм.
              4. Иметь способность разгружать пространство.

              Где купить мебель Хай-тек оптом в Ханты-Мансийске?

              ChiedoCover - компания-производитель товаров высокого качества в городе Ханты-Мансийск. Преимущества мебели Хай-тек ChiedoCover:

              • Большой ассортимент – на сайте представлены модели для кафе, ресторанов, отелей, барные стулья, а также для домашнего интерьера. Стулья различны по формам, размерам, а также цветовой гамме.
              • Дизайн – все стулья имеют презентабельный внешний вид, а некоторые модели изготовлены по мотивам известных дизайнеров, которые подчеркнут имидж заведения и станут настоящим украшением интерьера.
              • Качество – мы контролируем каждый этап изготовления мебели и следим за работой сотрудников. Мы гарантируем высокое качество своих товаров, поэтому готовы представить все документы.
              • Долговечность - благодаря прочным материалам каркаса, износостойкой обивки и качественного наполнителя наша мебель славится долгим сроком службы. Благодаря особой технологии изготовления, стулья способны выдерживать большие нагрузки, а также высокую проходимость.
              • Низкие цены – благодаря собственному производству, стоимость продукции ниже средних цен на рынке товаров HoReCa по Ханты-Мансийску и Ха́нты-Манси́йский автоно́мный о́круг .

              Индивидуальный подход к каждому клиенту

              Мы стремимся найти поход к каждому клиенту и стараемся учитывать потребности и желания покупателя. Для оптовиков и постоянных клиентов у нас действуют скидки. Совершая заказ через сайт, оставьте свои контактные данные - наш консультант свяжется с вами, чтобы уточнить детали заказа, а также рассказать о действующих акциях.

              Мы предлагаем купить стулья в стиле Хай-тек в индустриальном стиле по лучшему соотношению цены и качества в Ханты-Мансийске.

              Почему мебель хай тек покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Ханты-Мансийск и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Ханты-Мансийску ?

                Доставка товара по Ханты-Мансийску осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ханты-Мансийску ?

                Стоимость доставки по Ханты-Мансийску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Ханты-Мансийску осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ханты-Мансийску телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Ханты-Мансийске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Ханты-Мансийску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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