Мебель Хай тек в Москве оптом

от 7 450 ₽

Скидки до 40%, сезонные предложения и регулярные акции, доставка по Москве и Московской области

Настоящее фото товара Стеллаж 63, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеллаж 63
Настоящее фото товара Стеллаж 64, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
5
Стеллаж 64
Настоящее фото товара Стеллаж 65, произведённого компанией ChiedoCover
39 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стеллаж 65
Настоящее фото товара Стеллаж 66, произведённого компанией ChiedoCover
29 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стеллаж 66
Настоящее фото товара Стеллаж 67, произведённого компанией ChiedoCover
39 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеллаж 67
Настоящее фото товара Стеллаж 68, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стеллаж 68
Настоящее фото товара Стеллаж 69, произведённого компанией ChiedoCover
25 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стеллаж 69
Настоящее фото товара Стеллаж 70, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеллаж 70
Настоящее фото товара Стеллаж 71, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стеллаж 71
Настоящее фото товара Стеллаж 72, произведённого компанией ChiedoCover
31 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеллаж 72
Настоящее фото товара Стеллаж 73, произведённого компанией ChiedoCover
25 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стеллаж 73
Настоящее фото товара Стол журнальный Limbo , произведённого компанией ChiedoCover
16 740 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол журнальный Limbo
Настоящее фото товара Кресло Лофт Lobster Chair, произведённого компанией ChiedoCover
36 000 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Лофт Lobster Chair
Настоящее фото товара Стул Лофт Мазут, произведённого компанией ChiedoCover
64 000 ₽
Оптовая цена
5
Стул Лофт Мазут
Настоящее фото товара Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
7 450 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками на полозьях
Настоящее фото товара Диван Долче двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
54 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Долче двухместный
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Мебель в стиле Хай-тек – шаг в будущее

Стиль Хай-тек («шаг в будущее») ассоциируется с движением к чему-то новому, к высоким технологиям, которые олицетворяют будущее. Хай-тек является одним из самых молодых, набирающих популярность, стилей. Он особенно притягивает молодое поколение, поэтому владельцы молодежных заведений при оформлении останавливают выбор на интерьере в этом стиле.

Для создания интерьера в стиле Хай-тек необходимо продумать каждую деталь и особенно внимательно отнестись к выбору мебели. Она должна быть:

  1. Функциональной.
  2. Содержать в себе симметрию, четкие линии и грани.
  3. Без лишнего декора, только в стиле минимализм.
  4. Иметь способность разгружать пространство.

Где купить мебель Хай-тек оптом в Москве?

ChiedoCover - компания-производитель товаров высокого качества в городе Москва. Преимущества мебели Хай-тек ChiedoCover:

  • Большой ассортимент – на сайте представлены модели для кафе, ресторанов, отелей, барные стулья, а также для домашнего интерьера. Стулья различны по формам, размерам, а также цветовой гамме.
  • Дизайн – все стулья имеют презентабельный внешний вид, а некоторые модели изготовлены по мотивам известных дизайнеров, которые подчеркнут имидж заведения и станут настоящим украшением интерьера.
  • Качество – мы контролируем каждый этап изготовления мебели и следим за работой сотрудников. Мы гарантируем высокое качество своих товаров, поэтому готовы представить все документы.
  • Долговечность - благодаря прочным материалам каркаса, износостойкой обивки и качественного наполнителя наша мебель славится долгим сроком службы. Благодаря особой технологии изготовления, стулья способны выдерживать большие нагрузки, а также высокую проходимость.
  • Низкие цены – благодаря собственному производству, стоимость продукции ниже средних цен на рынке товаров HoReCa по Москве и Московской области .

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Мы стремимся найти поход к каждому клиенту и стараемся учитывать потребности и желания покупателя. Для оптовиков и постоянных клиентов у нас действуют скидки. Совершая заказ через сайт, оставьте свои контактные данные - наш консультант свяжется с вами, чтобы уточнить детали заказа, а также рассказать о действующих акциях.

Мы предлагаем купить стулья в стиле Хай-тек в индустриальном стиле по лучшему соотношению цены и качества в Москве.

Почему мебель хай тек покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Москву и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Москве ?

    Доставка товара по Москве осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Москве ?

    Стоимость доставки по Москве рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Москве осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Москве телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Москве при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Москве с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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