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              Товары по акции

              Мебель Хай тек в Муроме оптом

              от 2 430 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Мурому и Владимирской области

              Настоящее фото товара Стул Хэир, темное дерево, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
              5 845 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стул Хэир, темное дерево, белый каркас
              Настоящее фото товара Стул Хэир, светлое дерево, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
              5 845 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стул Хэир, светлое дерево, черный каркас
              Настоящее фото товара Стул Хэир, светлое дерево, темный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
              5 845 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стул Хэир, светлое дерево, темный каркас
              Настоящее фото товара Стул Трам, светлое дерево, желтый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
              5 845 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Стул Трам, светлое дерево, желтый каркас
              Настоящее фото товара Стул Volf темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
              6 750 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стул Volf темно-серый
              Настоящее фото товара Стул Volf коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
              6 750 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Стул Volf коричневый
              Настоящее фото товара Стул Vita кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover
              5 600 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Стул Vita кварцевый
              Настоящее фото товара Стул Vita медный, произведённого компанией ChiedoCover
              5 600 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стул Vita медный
              Настоящее фото товара Стул Vita изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
              5 600 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Стул Vita изумрудный
              Настоящее фото товара Стул Verona медный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
              2 430 ₽2 700 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Стул Verona медный
              Настоящее фото товара Стул Verona кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover
              3 000 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Стул Verona кварцевый
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              Мебель в стиле Хай-тек – шаг в будущее

              Стиль Хай-тек («шаг в будущее») ассоциируется с движением к чему-то новому, к высоким технологиям, которые олицетворяют будущее. Хай-тек является одним из самых молодых, набирающих популярность, стилей. Он особенно притягивает молодое поколение, поэтому владельцы молодежных заведений при оформлении останавливают выбор на интерьере в этом стиле.

              Для создания интерьера в стиле Хай-тек необходимо продумать каждую деталь и особенно внимательно отнестись к выбору мебели. Она должна быть:

              1. Функциональной.
              2. Содержать в себе симметрию, четкие линии и грани.
              3. Без лишнего декора, только в стиле минимализм.
              4. Иметь способность разгружать пространство.

              Где купить мебель Хай-тек оптом в Муроме?

              ChiedoCover - компания-производитель товаров высокого качества в городе Муром. Преимущества мебели Хай-тек ChiedoCover:

              • Большой ассортимент – на сайте представлены модели для кафе, ресторанов, отелей, барные стулья, а также для домашнего интерьера. Стулья различны по формам, размерам, а также цветовой гамме.
              • Дизайн – все стулья имеют презентабельный внешний вид, а некоторые модели изготовлены по мотивам известных дизайнеров, которые подчеркнут имидж заведения и станут настоящим украшением интерьера.
              • Качество – мы контролируем каждый этап изготовления мебели и следим за работой сотрудников. Мы гарантируем высокое качество своих товаров, поэтому готовы представить все документы.
              • Долговечность - благодаря прочным материалам каркаса, износостойкой обивки и качественного наполнителя наша мебель славится долгим сроком службы. Благодаря особой технологии изготовления, стулья способны выдерживать большие нагрузки, а также высокую проходимость.
              • Низкие цены – благодаря собственному производству, стоимость продукции ниже средних цен на рынке товаров HoReCa по Мурому и Владимирской области .

              Индивидуальный подход к каждому клиенту

              Мы стремимся найти поход к каждому клиенту и стараемся учитывать потребности и желания покупателя. Для оптовиков и постоянных клиентов у нас действуют скидки. Совершая заказ через сайт, оставьте свои контактные данные - наш консультант свяжется с вами, чтобы уточнить детали заказа, а также рассказать о действующих акциях.

              Мы предлагаем купить стулья в стиле Хай-тек в индустриальном стиле по лучшему соотношению цены и качества в Муроме.

              Почему мебель хай тек покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Муром и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Мурому ?

                Доставка товара по Мурому осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Мурому ?

                Стоимость доставки по Мурому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Мурому осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Мурому телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Муроме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Мурому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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