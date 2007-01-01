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          Товары по акции

          Мебель Модерн в Асбесте оптом

          от 2 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Асбесту и Свердловской области

          Настоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Прадо
          Настоящее фото товара Стул Эстер, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Эстер
          Настоящее фото товара Стул Бриз, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Бриз
          Настоящее фото товара Стул Альбан Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Альбан Капитоне
          Настоящее фото товара Стул Пикас, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Пикас
          Настоящее фото товара Стул Брайтон, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Брайтон
          Настоящее фото товара Стул Ницца барный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 150 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Ницца барный
          Настоящее фото товара Стул Скарджил, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Скарджил, серый
          Настоящее фото товара Стул Damask , серый, метал. ножки, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          3 490 ₽4 499 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Damask , серый, метал. ножки
          Настоящее фото товара Стул Морган персиковый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          3 690 ₽4 999 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Морган персиковый
          Настоящее фото товара Стул Лион, вельвет с ромбами, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Лион, вельвет с ромбами, мятный
          Настоящее фото товара Стул Лион, вельвет с ромбами, лиловый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Лион, вельвет с ромбами, лиловый
          Настоящее фото товара Стул Лион, вельвет голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Лион, вельвет голубой
          Настоящее фото товара Стул Лион, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Лион, вельвет серый
          Настоящее фото товара Стул Grappa крем, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Grappa крем
          Настоящее фото товара Стул Grappa антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Grappa антрацит
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          Стулья в стиле Модерн – эффектность и неповторимость

          В последнее время оформление ресторанов, кафе и отелей в стиле Модерн набирает популярность. Этот стиль ассоциируется с комфортом, богатством и красотой. Если вы тоже решили оформить свое заведение в этом стиле, следует придерживаться его до мельчайших деталей. Чтобы подчеркнуть интерьер, необходимо грамотно подобрать аксессуары и мебель.

          Мебель в стиле Модерн характеризуется натуральным деревом, наличием узоров, приглушенными оттенками цветовой гаммы, отсутствием четких линий и симметрии. Стиль так полюбился и набрал популярность за приближенность к природе. Стулья Модерн должны соответствовать стилю – мягкие, с природными узорами, плавными линиями, в светлых тонах.

          Где купить стулья в стиле Модерн оптом в Асбесте?

          Перед владельцем стоит еще одна важная задача – приобрести мебель по низким ценам, но хорошего качества. Компания ChiedoCover предлагает стулья стиля Модерн для кафе, ресторанов и отелей. Мы являемся поставщиком товаров собственного производства для сферы HoReCaв городе Асбест. Преимущества мебели нашей компании:

          • Большой выбор – на сайте предложены стулья и кресла разных моделей. Все варианты отличны друг от друга по конфигурации, размерам и расцветкам. В наличии предложены более 10 вариантов каркаса, а также 400 вариантов расцветки обивки.
          • Внешний вид – стулья для кафе изготавливаются по мотивам стульев известных дизайнеров и брендов, благодаря чему могут стать изюминкой интерьера. Мы собрали самые популярные модели стульев в этом стиле, чтобы вам было удобно выбрать подходящий вариант.
          • Гарантия качества – мы отвечаем за качество своей продукции, наши стулья изготавливаются по всем нормам ГОСТ. Мы тщательно контролируем все этапы изготовления мебели.
          • Долговечность – отдел качества тщательно проверяет поставку материалов, из которых изготавливается мебель. Благодаря прочным материалам, наши стулья ценят за долгий рок эксплуатации.
          • Низкие цены – все товары вы можете приобрести без наценки, потому что мы являемся производителем, а это значит поставляем продукцию без посредников.

          Индивидуальный подход к каждому клиенту

          Мы стремимся учесть все пожелания клиента. При заказе на сайте, в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер и сделает персональное предложение, либо расскажет о действующих акциях. Если у вас появились вопросы по поводу оплаты или доставки, вы можете позвонить по номеру, указанному на сайте или заказать бесплатную консультацию – наши специалисты всегда рады вам помочь!

          Почему мебель модерн покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Асбест и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Асбесту ?

            Доставка товара по Асбесту осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Асбесту ?

            Стоимость доставки по Асбесту рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Асбесту осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Асбесту телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Асбесте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Асбесту с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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