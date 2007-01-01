Мебель Модерн в Пятигорске оптом

от 14 990 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Пятигорску и Ставропольскому краю

Настоящее фото товара Зеркало золотое восьмиугольное Aristocrat Gold, произведённого компанией ChiedoCover
29 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Зеркало золотое восьмиугольное Aristocrat Gold
Настоящее фото товара Зеркало-солнце Бланш, золото, произведённого компанией ChiedoCover
21 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Зеркало-солнце Бланш, золото
Настоящее фото товара Зеркало-солнце Дезири, произведённого компанией ChiedoCover
21 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Зеркало-солнце Дезири
Настоящее фото товара Зеркало-окно круглое Вирджиния, произведённого компанией ChiedoCover
21 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Зеркало-окно круглое Вирджиния
Настоящее фото товара Зеркало прямоугольное Вивьен, произведённого компанией ChiedoCover
22 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Зеркало прямоугольное Вивьен
Настоящее фото товара Зеркало настенное, античное серебро, произведённого компанией ChiedoCover
18 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Зеркало настенное, античное серебро
Настоящее фото товара Зеркало напольное, в полный рост, серое, произведённого компанией ChiedoCover
47 590 ₽
Оптовая цена
5
Зеркало напольное, в полный рост, серое
Настоящее фото товара Напольное зеркало Bella, произведённого компанией ChiedoCover
18 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Напольное зеркало Bella
Настоящее фото товара Напольное зеркало France, произведённого компанией ChiedoCover
71 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Напольное зеркало France
Настоящее фото товара Напольное зеркало Lipp, произведённого компанией ChiedoCover
47 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Напольное зеркало Lipp
Настоящее фото товара Напольное зеркало Europe, произведённого компанией ChiedoCover
26 390 ₽
Оптовая цена
5
Напольное зеркало Europe
Настоящее фото товара Напольное зеркало Liou, произведённого компанией ChiedoCover
74 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Напольное зеркало Liou
Настоящее фото товара Напольное зеркало Muqin, произведённого компанией ChiedoCover
68 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Напольное зеркало Muqin
Настоящее фото товара Напольное зеркало Tim, произведённого компанией ChiedoCover
40 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Напольное зеркало Tim
Настоящее фото товара Напольное зеркало Aimee, произведённого компанией ChiedoCover
53 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Напольное зеркало Aimee
Настоящее фото товара Стул Полин коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Полин коричневый
Смотреть все

Стулья в стиле Модерн – эффектность и неповторимость

В последнее время оформление ресторанов, кафе и отелей в стиле Модерн набирает популярность. Этот стиль ассоциируется с комфортом, богатством и красотой. Если вы тоже решили оформить свое заведение в этом стиле, следует придерживаться его до мельчайших деталей. Чтобы подчеркнуть интерьер, необходимо грамотно подобрать аксессуары и мебель.

Мебель в стиле Модерн характеризуется натуральным деревом, наличием узоров, приглушенными оттенками цветовой гаммы, отсутствием четких линий и симметрии. Стиль так полюбился и набрал популярность за приближенность к природе. Стулья Модерн должны соответствовать стилю – мягкие, с природными узорами, плавными линиями, в светлых тонах.

Где купить стулья в стиле Модерн оптом в Пятигорске?

Перед владельцем стоит еще одна важная задача – приобрести мебель по низким ценам, но хорошего качества. Компания ChiedoCover предлагает стулья стиля Модерн для кафе, ресторанов и отелей. Мы являемся поставщиком товаров собственного производства для сферы HoReCaв городе Пятигорск. Преимущества мебели нашей компании:

  • Большой выбор – на сайте предложены стулья и кресла разных моделей. Все варианты отличны друг от друга по конфигурации, размерам и расцветкам. В наличии предложены более 10 вариантов каркаса, а также 400 вариантов расцветки обивки.
  • Внешний вид – стулья для кафе изготавливаются по мотивам стульев известных дизайнеров и брендов, благодаря чему могут стать изюминкой интерьера. Мы собрали самые популярные модели стульев в этом стиле, чтобы вам было удобно выбрать подходящий вариант.
  • Гарантия качества – мы отвечаем за качество своей продукции, наши стулья изготавливаются по всем нормам ГОСТ. Мы тщательно контролируем все этапы изготовления мебели.
  • Долговечность – отдел качества тщательно проверяет поставку материалов, из которых изготавливается мебель. Благодаря прочным материалам, наши стулья ценят за долгий рок эксплуатации.
  • Низкие цены – все товары вы можете приобрести без наценки, потому что мы являемся производителем, а это значит поставляем продукцию без посредников.

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Мы стремимся учесть все пожелания клиента. При заказе на сайте, в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер и сделает персональное предложение, либо расскажет о действующих акциях. Если у вас появились вопросы по поводу оплаты или доставки, вы можете позвонить по номеру, указанному на сайте или заказать бесплатную консультацию – наши специалисты всегда рады вам помочь!

Почему мебель модерн покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют