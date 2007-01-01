Мебель Модерн в Шахтёрске оптом

от 3 990 ₽

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Настоящее фото товара Стул Космос, серый ПУ, произведённого компанией ChiedoCover-12%
7 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Космос, серый ПУ
Настоящее фото товара Стул Валенсия, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
Новинка
3 990 ₽4 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Валенсия, желтый
Настоящее фото товара Стул Валенсия, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Валенсия, бежевый
Настоящее фото товара Стул Валенсия, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-12%
Новинка
3 990 ₽4 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Валенсия, голубой
Настоящее фото товара Стул Валенсия, серый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
4 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Валенсия, серый
Настоящее фото товара Стул Flower RU-03 PU, синяя сталь, произведённого компанией ChiedoCover
6 200 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Flower RU-03 PU, синяя сталь
Настоящее фото товара Стул Flower PK-08, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
6 200 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Flower PK-08, мятный
Настоящее фото товара Стул Flower PK-07, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 200 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Flower PK-07, розовый
Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем белый, произведённого компанией ChiedoCover
80 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол обеденный Гарлем белый
Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем орех, произведённого компанией ChiedoCover
80 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол обеденный Гарлем орех
Настоящее фото товара Стол Palitra , произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Palitra
Настоящее фото товара Кресло Лофт Engelbrechts, произведённого компанией ChiedoCover
54 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Лофт Engelbrechts
Настоящее фото товара Кресло Лофт Evagreen, произведённого компанией ChiedoCover
41 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Лофт Evagreen
Настоящее фото товара Кресло Лофт Aga Strauss, произведённого компанией ChiedoCover
48 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Лофт Aga Strauss
Настоящее фото товара Стол Лофт Техно, произведённого компанией ChiedoCover
38 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Лофт Техно
Настоящее фото товара Стол Тэодоро, произведённого компанией ChiedoCover
76 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Тэодоро
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Стулья в стиле Модерн – эффектность и неповторимость

В последнее время оформление ресторанов, кафе и отелей в стиле Модерн набирает популярность. Этот стиль ассоциируется с комфортом, богатством и красотой. Если вы тоже решили оформить свое заведение в этом стиле, следует придерживаться его до мельчайших деталей. Чтобы подчеркнуть интерьер, необходимо грамотно подобрать аксессуары и мебель.

Мебель в стиле Модерн характеризуется натуральным деревом, наличием узоров, приглушенными оттенками цветовой гаммы, отсутствием четких линий и симметрии. Стиль так полюбился и набрал популярность за приближенность к природе. Стулья Модерн должны соответствовать стилю – мягкие, с природными узорами, плавными линиями, в светлых тонах.

Где купить стулья в стиле Модерн оптом в Шахтёрске?

Перед владельцем стоит еще одна важная задача – приобрести мебель по низким ценам, но хорошего качества. Компания ChiedoCover предлагает стулья стиля Модерн для кафе, ресторанов и отелей. Мы являемся поставщиком товаров собственного производства для сферы HoReCaв городе Шахтёрск. Преимущества мебели нашей компании:

  • Большой выбор – на сайте предложены стулья и кресла разных моделей. Все варианты отличны друг от друга по конфигурации, размерам и расцветкам. В наличии предложены более 10 вариантов каркаса, а также 400 вариантов расцветки обивки.
  • Внешний вид – стулья для кафе изготавливаются по мотивам стульев известных дизайнеров и брендов, благодаря чему могут стать изюминкой интерьера. Мы собрали самые популярные модели стульев в этом стиле, чтобы вам было удобно выбрать подходящий вариант.
  • Гарантия качества – мы отвечаем за качество своей продукции, наши стулья изготавливаются по всем нормам ГОСТ. Мы тщательно контролируем все этапы изготовления мебели.
  • Долговечность – отдел качества тщательно проверяет поставку материалов, из которых изготавливается мебель. Благодаря прочным материалам, наши стулья ценят за долгий рок эксплуатации.
  • Низкие цены – все товары вы можете приобрести без наценки, потому что мы являемся производителем, а это значит поставляем продукцию без посредников.

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Мы стремимся учесть все пожелания клиента. При заказе на сайте, в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер и сделает персональное предложение, либо расскажет о действующих акциях. Если у вас появились вопросы по поводу оплаты или доставки, вы можете позвонить по номеру, указанному на сайте или заказать бесплатную консультацию – наши специалисты всегда рады вам помочь!

Почему мебель модерн покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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