Мебель Модерн в Тайшете оптом

от 52 790 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тайшету и Иркутской области

Настоящее фото товара Диван Soft Life прямой, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
83 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Soft Life прямой, темно-серый
Настоящее фото товара Диван Avec Plaisir, прямой черный, произведённого компанией ChiedoCover
52 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Avec Plaisir, прямой черный
Настоящее фото товара Диван Barcelona, трехместный белый, произведённого компанией ChiedoCover
84 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Barcelona, трехместный белый
Настоящее фото товара Диван Jack, аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
66 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Jack, аквамарин
Настоящее фото товара Диван Nara, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
55 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Nara, серо-коричневый
Настоящее фото товара Диван Nara, серый, произведённого компанией ChiedoCover
66 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Nara, серый
Настоящее фото товара Диван Avec Plaisir, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
72 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Avec Plaisir, светло-серый
Настоящее фото товара Диван La Rosa трехместный прямой бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
67 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван La Rosa трехместный прямой бордовый
Настоящее фото товара Диван Rozi двухместный полукруглый сиреневый Р, произведённого компанией ChiedoCover
93 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Rozi двухместный полукруглый сиреневый Р
Настоящее фото товара Диван Camber Sofa прямой серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
75 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Camber Sofa прямой серо-розовый
Настоящее фото товара Диван Lucia двухместный темно-серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
73 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Lucia двухместный темно-серый велюр
Настоящее фото товара Диван Tobi трехместный прямой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
91 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Tobi трехместный прямой бежевый
Настоящее фото товара Диван Kira прямой серый, произведённого компанией ChiedoCover
95 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Kira прямой серый
Настоящее фото товара Диван Fendy прямой светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
90 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Fendy прямой светло-серый
Настоящее фото товара Диван Lucia двухместный прямой темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
73 990 ₽
Оптовая цена
5
Диван Lucia двухместный прямой темно-зеленый
Настоящее фото товара Диван прямой голубой Costy, произведённого компанией ChiedoCover
83 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван прямой голубой Costy
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Стулья в стиле Модерн – эффектность и неповторимость

В последнее время оформление ресторанов, кафе и отелей в стиле Модерн набирает популярность. Этот стиль ассоциируется с комфортом, богатством и красотой. Если вы тоже решили оформить свое заведение в этом стиле, следует придерживаться его до мельчайших деталей. Чтобы подчеркнуть интерьер, необходимо грамотно подобрать аксессуары и мебель.

Мебель в стиле Модерн характеризуется натуральным деревом, наличием узоров, приглушенными оттенками цветовой гаммы, отсутствием четких линий и симметрии. Стиль так полюбился и набрал популярность за приближенность к природе. Стулья Модерн должны соответствовать стилю – мягкие, с природными узорами, плавными линиями, в светлых тонах.

Где купить стулья в стиле Модерн оптом в Тайшете?

Перед владельцем стоит еще одна важная задача – приобрести мебель по низким ценам, но хорошего качества. Компания ChiedoCover предлагает стулья стиля Модерн для кафе, ресторанов и отелей. Мы являемся поставщиком товаров собственного производства для сферы HoReCaв городе Тайшет. Преимущества мебели нашей компании:

  • Большой выбор – на сайте предложены стулья и кресла разных моделей. Все варианты отличны друг от друга по конфигурации, размерам и расцветкам. В наличии предложены более 10 вариантов каркаса, а также 400 вариантов расцветки обивки.
  • Внешний вид – стулья для кафе изготавливаются по мотивам стульев известных дизайнеров и брендов, благодаря чему могут стать изюминкой интерьера. Мы собрали самые популярные модели стульев в этом стиле, чтобы вам было удобно выбрать подходящий вариант.
  • Гарантия качества – мы отвечаем за качество своей продукции, наши стулья изготавливаются по всем нормам ГОСТ. Мы тщательно контролируем все этапы изготовления мебели.
  • Долговечность – отдел качества тщательно проверяет поставку материалов, из которых изготавливается мебель. Благодаря прочным материалам, наши стулья ценят за долгий рок эксплуатации.
  • Низкие цены – все товары вы можете приобрести без наценки, потому что мы являемся производителем, а это значит поставляем продукцию без посредников.

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Мы стремимся учесть все пожелания клиента. При заказе на сайте, в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер и сделает персональное предложение, либо расскажет о действующих акциях. Если у вас появились вопросы по поводу оплаты или доставки, вы можете позвонить по номеру, указанному на сайте или заказать бесплатную консультацию – наши специалисты всегда рады вам помочь!

Почему мебель модерн покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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