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          Товары по акции

          Мебель под старину в Кузнецке оптом

          от 11 050 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кузнецку и Пензенской области

          Настоящее фото товара Деревянный стол Ришелье 130x80, произведённого компанией ChiedoCover
          13 650 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Деревянный стол Ришелье 130x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Богатырский 120x80, произведённого компанией ChiedoCover
          13 150 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Деревянный стол Богатырский 120x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Добряк 140x80, произведённого компанией ChiedoCover
          14 350 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Деревянный стол Добряк 140x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Русич 140x70, произведённого компанией ChiedoCover
          13 150 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Деревянный стол Русич 140x70
          Настоящее фото товара Деревянный стол Рафаэль 150x80, произведённого компанией ChiedoCover
          14 950 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Деревянный стол Рафаэль 150x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Кострома 140x80, произведённого компанией ChiedoCover
          14 950 ₽
          Оптовая цена
          5
          Деревянный стол Кострома 140x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Кострома круглый 90x90, произведённого компанией ChiedoCover
          13 150 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Деревянный стол Кострома круглый 90x90
          Настоящее фото товара Деревянный стол Этталер 150x80, произведённого компанией ChiedoCover
          80 650 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Деревянный стол Этталер 150x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Эрвальд 80x80, произведённого компанией ChiedoCover
          54 650 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Деревянный стол Эрвальд 80x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Аммервальд 80x80, произведённого компанией ChiedoCover
          48 150 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Деревянный стол Аммервальд 80x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Аммервальд 90x90, произведённого компанией ChiedoCover
          54 650 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Деревянный стол Аммервальд 90x90
          Настоящее фото товара Деревянный стол Аммервальд 100x100, произведённого компанией ChiedoCover
          61 150 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Деревянный стол Аммервальд 100x100
          Настоящее фото товара Деревянный стол Шарниц 160x80, произведённого компанией ChiedoCover
          92 350 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Деревянный стол Шарниц 160x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Сильвер 120x70, произведённого компанией ChiedoCover
          13 150 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Деревянный стол Сильвер 120x70
          Настоящее фото товара Деревянный стол Артур 70x70, произведённого компанией ChiedoCover
          11 050 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Деревянный стол Артур 70x70
          Настоящее фото товара Деревянный стол Патрик 80x80, произведённого компанией ChiedoCover
          11 750 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Деревянный стол Патрик 80x80
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          Мебель под старину — изысканный стиль и неподражаемый дизайн

          Универсальная мебель пользуется повышенным спросом, такие изделия прекрасно смотрятся в любом помещении. Красивая мебель под старину в Кузнецке станет удачной меблировкой для ресторанов, кафе, а также беседки и дома. В настоящее время стиль винтаж очень актуален и популярен. Данное направление характеризуется своеобразной синергией современного и старинного стиля. Одно из ключевых составляющих — максимальный уют и минимум излишеств. Данные изделия великолепно дополнят отделку помещения в стиле винтаж и станут надежной и функциональной мебелью.

          Мебель из дерева под старину для ресторана

          Если Вы желаете вызвать восхищение и завоевать внимание потенциальных посетителей, то обратите повышенное внимание на мебель из дерева под старину для ресторана. Мебельное оснащение мест общественного питания стремится к комфорту и удобству. Благодаря таким моделям Ваши гости и посетители не почувствуют никакого дискомфорта даже при длительном сидении. Гармоничные и оригинальные формы изделий сформируют атмосферу старины и современного стиля — это превосходное сочетание абсолютно точно выделит Ваше заведение на фоне остальных кафе и ресторанов. Каркас этих моделей изготавливается из различных пород деревьев, поэтому они очень экологичны и безопасны. Массив дерева отличается повышенной устойчивостью и прочностью конструкций. Если Вы выберете такую мебель, то можете быть абсолютно уверены в высоком качестве и длительном эксплуатационном сроке.

          Мебель под старину для беседки

          Кроме того, данные изделия получили широкое распространение и используются на дачах, а также коттеджах и в частном доме. Отдавая предпочтение мебели под старину для беседки Вы становитесь обладателем абсолютно уникальных и неповторимых изделий, которые искусно преобразят любой интерьер. Они не требовательны в уходе, очень практичны, даже в случае небольших потертостей такая мебель приобретает бесподобный вид и становится еще более роскошной и привлекательной.

          Мебель под старину для кухни

          Еще одним изумительным решением является мебель под старину для кухни. Как правило, такие модели применяются для меблировки столовых в частных домах, однако, на сегодняшний день они используются и в обычных квартирах. Дорогой и презентабельный вид подчеркнет статусность и хороший вкус хозяина дома. Мебель под старину для кухни очень устойчива, легко переносит даже самые интенсивные и серьезные нагрузки, поэтому повседневное использование никак не отражается на высоком качестве этих изделий.

          Где купить мебель под старину в Кузнецке?

          Компания ChiedoCover является лидером в России по изготовлению мебели для дома, а также кухни и дачи. Мы производим многофункциональные изделия современного стиля и других направлений. Непревзойденное качество, долговечность, гарантийный срок, а также быстрые сроки изготовления и доставка в любой город России делают нашу мебель доступной и конкурентоспособной. Мы зарекомендовали себя как надежный партнер для бизнеса, за время существования компании мы имеем множество положительных отзывов. Это вдохновляет нас на дизайн и разработку новых моделей, которые упростят Вашу жизнь и сделают ее более комфортной.

          Купить мебель под старину в Кузнецке можно на нашем сайте, Вы круглосуточно можете оформить свой заказ. После этого наши менеджеры свяжутся с Вами и проконсультируют относительно наличии, а также сроках изготовления и доставке нашей продукции.

          Почему мебель под старину покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Кузнецк и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Кузнецку ?

            Доставка товара по Кузнецку осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кузнецку ?

            Стоимость доставки по Кузнецку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Кузнецку осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кузнецку телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Кузнецке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Кузнецку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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