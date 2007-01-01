Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Магнитогорску и Челябинской области
Универсальная мебель пользуется повышенным спросом, такие изделия прекрасно смотрятся в любом помещении. Красивая мебель под старину в Магнитогорске станет удачной меблировкой для ресторанов, кафе, а также беседки и дома. В настоящее время стиль винтаж очень актуален и популярен. Данное направление характеризуется своеобразной синергией современного и старинного стиля. Одно из ключевых составляющих — максимальный уют и минимум излишеств. Данные изделия великолепно дополнят отделку помещения в стиле винтаж и станут надежной и функциональной мебелью.
Если Вы желаете вызвать восхищение и завоевать внимание потенциальных посетителей, то обратите повышенное внимание на мебель из дерева под старину для ресторана. Мебельное оснащение мест общественного питания стремится к комфорту и удобству. Благодаря таким моделям Ваши гости и посетители не почувствуют никакого дискомфорта даже при длительном сидении. Гармоничные и оригинальные формы изделий сформируют атмосферу старины и современного стиля — это превосходное сочетание абсолютно точно выделит Ваше заведение на фоне остальных кафе и ресторанов. Каркас этих моделей изготавливается из различных пород деревьев, поэтому они очень экологичны и безопасны. Массив дерева отличается повышенной устойчивостью и прочностью конструкций. Если Вы выберете такую мебель, то можете быть абсолютно уверены в высоком качестве и длительном эксплуатационном сроке.
Кроме того, данные изделия получили широкое распространение и используются на дачах, а также коттеджах и в частном доме. Отдавая предпочтение мебели под старину для беседки Вы становитесь обладателем абсолютно уникальных и неповторимых изделий, которые искусно преобразят любой интерьер. Они не требовательны в уходе, очень практичны, даже в случае небольших потертостей такая мебель приобретает бесподобный вид и становится еще более роскошной и привлекательной.
Еще одним изумительным решением является мебель под старину для кухни. Как правило, такие модели применяются для меблировки столовых в частных домах, однако, на сегодняшний день они используются и в обычных квартирах. Дорогой и презентабельный вид подчеркнет статусность и хороший вкус хозяина дома. Мебель под старину для кухни очень устойчива, легко переносит даже самые интенсивные и серьезные нагрузки, поэтому повседневное использование никак не отражается на высоком качестве этих изделий.
Компания ChiedoCover является лидером в России по изготовлению мебели для дома, а также кухни и дачи. Мы производим многофункциональные изделия современного стиля и других направлений. Непревзойденное качество, долговечность, гарантийный срок, а также быстрые сроки изготовления и доставка в любой город России делают нашу мебель доступной и конкурентоспособной. Мы зарекомендовали себя как надежный партнер для бизнеса, за время существования компании мы имеем множество положительных отзывов. Это вдохновляет нас на дизайн и разработку новых моделей, которые упростят Вашу жизнь и сделают ее более комфортной.
Купить мебель под старину в Магнитогорске можно на нашем сайте, Вы круглосуточно можете оформить свой заказ. После этого наши менеджеры свяжутся с Вами и проконсультируют относительно наличии, а также сроках изготовления и доставке нашей продукции.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Магнитогорску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Магнитогорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Магнитогорску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Магнитогорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня