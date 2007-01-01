Современные рестораны и кафе в Когалыме отличаются разными стилями и интерьером. В настоящее время экологический стиль превалирует над остальными. Природные цвета, а также насыщение помещения светом и использование натуральных материалов — основные характеристики этого стиля. В данном материале поговорим о правильном мебельном оснащении заведений общественного питания в эко стиле. Основой любого интерьера является мебель. Хорошая мебель в эко стиле преобразит помещение, добавит ярких красок, позитивных эмоций Вашим посетителям и гостям.
Принимая во внимание основные характеристики данного стилистического направления, идеальным вариантом станет деревянная мебель в эко стиле. Массив дерева обеспечивает безопасность и экологичность, такие модели идеально подходят для мест общественного питания. Данные изделия имеют свои технические характеристики и особенности. Главные преимущества деревянной мебели в эко стиле:
Помимо того, деревянная мебель в эко стиле искусно преображает любой интерьер, это очень стильные и красивые модели, великолепно сочетающиеся с данным стилистическим направлением. Они очень комфортабельные и удобные, так что Ваши гости получат максимум наслаждения от пребывания в кафе или ресторане.
Еще одним вариантом для меблировки заведений является мягкая мебель в эко стиле. Каркас производится из массива дерева — бук. Это из самых поддающихся обработке материалов, сверх надежный и долговечный, так что отдавая предпочтение такой мебели Вы гарантируете высокое качество и безопасность. Мягкое, комфортное сиденье способствует хорошему релаксу, Ваши посетители не почувствуют утомляемость или боль в спине, данные изделия превосходно справляются со всеми своими основными функциями.
Подытожим, деревянная и мягкая мебель в эко стиле — лучшее решение для меблировки ресторана, кафе, а также бара и других заведений общественного питания. Если Вы планируете проведение меблировки и определились с эко направлением в мебели, тогда это именно то, что нужно.
Компания ChiedoCover выполняет комплекс услуг по мебельному оснащению в сегменте HoReCa. Одно из наших преимуществ — большой выбор продукции, здесь Вы найдете мебель в классическом стиле, лофт, эко и многие другие направления. Наше производство располагается в Кировской области, шоу — рум — в Кирове. На сегодняшний день доставка продукции осуществляется во все города России и стран СНГ.
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Стоимость доставки по Когалыму рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Когалыму осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Когалыму с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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