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          Товары по акции

          Мебель в эко стиле в Мичуринске оптом

          от 2 590 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Мичуринску и Тамбовской области

          Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, береза, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          В наличии
          2 590 ₽2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Кьявари Белый, береза
          Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Молли Венге
          Настоящее фото товара Стол Молли Вишня, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Молли Вишня
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Телегрей, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          2 790 ₽3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кьявари Телегрей, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Турин, зеленая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Турин, зеленая экокожа, черные ножки
          Настоящее фото товара Стул Турин, коричневая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Турин, коричневая экокожа, черные ножки
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк светлый патина, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Кроссбэк светлый патина
          Настоящее фото товара Стул Oslo антрацит, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          6 300 ₽7 000 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Oslo антрацит
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Кроссбэк красный патина
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          Новинка
          3 440 ₽3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          3 440 ₽3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кроссбэк, венге, патина белая
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          Хит
          3 040 ₽3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кроссбэк, старинный орех
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          Новинка
          3 640 ₽3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          3 540 ₽3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кроссбэк, венге, градиент
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          3 240 ₽3 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
          Настоящее фото товара Стул Джулиан, черный с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Джулиан, черный с подлокотниками
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          Мебель в эко стиле: природные цвета и повышенный комфорт

          Современные рестораны и кафе в Мичуринске отличаются разными стилями и интерьером. В настоящее время экологический стиль превалирует над остальными. Природные цвета, а также насыщение помещения светом и использование натуральных материалов — основные характеристики этого стиля. В данном материале поговорим о правильном мебельном оснащении заведений общественного питания в эко стиле. Основой любого интерьера является мебель. Хорошая мебель в эко стиле преобразит помещение, добавит ярких красок, позитивных эмоций Вашим посетителям и гостям.

          Деревянная мебель в эко стиле

          Принимая во внимание основные характеристики данного стилистического направления, идеальным вариантом станет деревянная мебель в эко стиле. Массив дерева обеспечивает безопасность и экологичность, такие модели идеально подходят для мест общественного питания. Данные изделия имеют свои технические характеристики и особенности. Главные преимущества деревянной мебели в эко стиле:

          • высокое качество (массив дерева один из самых долговечных и прочных материалов)
          • компактность и небольшой вес (данные модели легко вписываются практически в любые помещения, даже в небольшие кафешки или маленькие ресторанчики)
          • большой срок службы
          • практичность

          Помимо того, деревянная мебель в эко стиле искусно преображает любой интерьер, это очень стильные и красивые модели, великолепно сочетающиеся с данным стилистическим направлением. Они очень комфортабельные и удобные, так что Ваши гости получат максимум наслаждения от пребывания в кафе или ресторане.

          Мягкая мебель в эко стиле

          Еще одним вариантом для меблировки заведений является мягкая мебель в эко стиле. Каркас производится из массива дерева — бук. Это из самых поддающихся обработке материалов, сверх надежный и долговечный, так что отдавая предпочтение такой мебели Вы гарантируете высокое качество и безопасность. Мягкое, комфортное сиденье способствует хорошему релаксу, Ваши посетители не почувствуют утомляемость или боль в спине, данные изделия превосходно справляются со всеми своими основными функциями.

          Подытожим, деревянная и мягкая мебель в эко стиле — лучшее решение для меблировки ресторана, кафе, а также бара и других заведений общественного питания. Если Вы планируете проведение меблировки и определились с эко направлением в мебели, тогда это именно то, что нужно.

          Где купить мебель в эко стиле в Мичуринске?

          Компания ChiedoCover выполняет комплекс услуг по мебельному оснащению в сегменте HoReCa. Одно из наших преимуществ — большой выбор продукции, здесь Вы найдете мебель в классическом стиле, лофт, эко и многие другие направления. Наше производство располагается в Кировской области, шоу — рум — в Кирове. На сегодняшний день доставка продукции осуществляется во все города России и стран СНГ.

          Купить мебель в эко стиле в Мичуринске очень просто, Вам нужно посетить наш сайт и оформить заказ. Наши опытные и компетентные менеджеры всегда готовы помочь с выбором, рассказать более подробно о любом товаре нашего производства. По итогу Вы станете счастливым обладателем качественной, современной и долговечной мебели. Кроме того, мы подготовили большой модельный ряд аксессуаров и дополнительного оборудования.

          Почему мебель в эко стиле покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Мичуринск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Мичуринску ?

            Доставка товара по Мичуринску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Мичуринску ?

            Стоимость доставки по Мичуринску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Мичуринску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Мичуринску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Мичуринске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Мичуринску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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