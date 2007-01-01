Мебель в эко стиле в Пятигорске оптом

от 15 190 ₽

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Настоящее фото товара Стол Веранда, 120, произведённого компанией ChiedoCover
30 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Веранда, 120
Настоящее фото товара Стол Веранда, 160, произведённого компанией ChiedoCover
49 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Веранда, 160
Настоящее фото товара Диван угловой Вояж, правый, произведённого компанией ChiedoCover
36 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван угловой Вояж, правый
Настоящее фото товара Диван 2х-местный Вояж, произведённого компанией ChiedoCover
40 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван 2х-местный Вояж
Настоящее фото товара Диван 3х-местный Вояж, произведённого компанией ChiedoCover
52 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван 3х-местный Вояж
Настоящее фото товара Диван 2х-местный Лаунж, произведённого компанией ChiedoCover
46 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван 2х-местный Лаунж
Настоящее фото товара Подвесное кресло Bueno Light-L, среднее, произведённого компанией ChiedoCover
15 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Подвесное кресло Bueno Light-L, среднее
Настоящее фото товара Подвесное кресло Bueno Light-XL, большое, произведённого компанией ChiedoCover
17 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Подвесное кресло Bueno Light-XL, большое
Настоящее фото товара Подвесное кресло Bueno Strong-L, среднее, произведённого компанией ChiedoCover
15 890 ₽
Оптовая цена
5
Подвесное кресло Bueno Strong-L, среднее
Настоящее фото товара Подвесное кресло Bueno Strong-XL, большое, произведённого компанией ChiedoCover
18 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесное кресло Bueno Strong-XL, большое
Настоящее фото товара Подвесное кресло Bueno Strong-XL K, большое, произведённого компанией ChiedoCover
19 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Подвесное кресло Bueno Strong-XL K, большое
Настоящее фото товара Подвесное кресло Bueno Prime-XL, большое, произведённого компанией ChiedoCover
25 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Подвесное кресло Bueno Prime-XL, большое
Настоящее фото товара Подвесное кресло Fresko-L, среднее, произведённого компанией ChiedoCover
20 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Подвесное кресло Fresko-L, среднее
Настоящее фото товара Подвесное кресло Fresko-XL, большое, произведённого компанией ChiedoCover
23 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Подвесное кресло Fresko-XL, большое
Настоящее фото товара Подвесное кресло Bueno Grande 2XL, произведённого компанией ChiedoCover
29 890 ₽
Оптовая цена
5
Подвесное кресло Bueno Grande 2XL
Настоящее фото товара Подвесное кресло Fresco Grande 2XL, произведённого компанией ChiedoCover
35 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесное кресло Fresco Grande 2XL
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Мебель в эко стиле: природные цвета и повышенный комфорт

Современные рестораны и кафе в Пятигорске отличаются разными стилями и интерьером. В настоящее время экологический стиль превалирует над остальными. Природные цвета, а также насыщение помещения светом и использование натуральных материалов — основные характеристики этого стиля. В данном материале поговорим о правильном мебельном оснащении заведений общественного питания в эко стиле. Основой любого интерьера является мебель. Хорошая мебель в эко стиле преобразит помещение, добавит ярких красок, позитивных эмоций Вашим посетителям и гостям.

Деревянная мебель в эко стиле

Принимая во внимание основные характеристики данного стилистического направления, идеальным вариантом станет деревянная мебель в эко стиле. Массив дерева обеспечивает безопасность и экологичность, такие модели идеально подходят для мест общественного питания. Данные изделия имеют свои технические характеристики и особенности. Главные преимущества деревянной мебели в эко стиле:

  • высокое качество (массив дерева один из самых долговечных и прочных материалов)
  • компактность и небольшой вес (данные модели легко вписываются практически в любые помещения, даже в небольшие кафешки или маленькие ресторанчики)
  • большой срок службы
  • практичность

Помимо того, деревянная мебель в эко стиле искусно преображает любой интерьер, это очень стильные и красивые модели, великолепно сочетающиеся с данным стилистическим направлением. Они очень комфортабельные и удобные, так что Ваши гости получат максимум наслаждения от пребывания в кафе или ресторане.

Мягкая мебель в эко стиле

Еще одним вариантом для меблировки заведений является мягкая мебель в эко стиле. Каркас производится из массива дерева — бук. Это из самых поддающихся обработке материалов, сверх надежный и долговечный, так что отдавая предпочтение такой мебели Вы гарантируете высокое качество и безопасность. Мягкое, комфортное сиденье способствует хорошему релаксу, Ваши посетители не почувствуют утомляемость или боль в спине, данные изделия превосходно справляются со всеми своими основными функциями.

Подытожим, деревянная и мягкая мебель в эко стиле — лучшее решение для меблировки ресторана, кафе, а также бара и других заведений общественного питания. Если Вы планируете проведение меблировки и определились с эко направлением в мебели, тогда это именно то, что нужно.

Где купить мебель в эко стиле в Пятигорске?

Компания ChiedoCover выполняет комплекс услуг по мебельному оснащению в сегменте HoReCa. Одно из наших преимуществ — большой выбор продукции, здесь Вы найдете мебель в классическом стиле, лофт, эко и многие другие направления. Наше производство располагается в Кировской области, шоу — рум — в Кирове. На сегодняшний день доставка продукции осуществляется во все города России и стран СНГ.

Купить мебель в эко стиле в Пятигорске очень просто, Вам нужно посетить наш сайт и оформить заказ. Наши опытные и компетентные менеджеры всегда готовы помочь с выбором, рассказать более подробно о любом товаре нашего производства. По итогу Вы станете счастливым обладателем качественной, современной и долговечной мебели. Кроме того, мы подготовили большой модельный ряд аксессуаров и дополнительного оборудования.

Почему мебель в эко стиле покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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