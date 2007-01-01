Мебель в индустриальном стиле в Красногорске оптом

от 5 750 ₽

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Настоящее фото товара Стеллаж 66, произведённого компанией ChiedoCover
29 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стеллаж 66
Настоящее фото товара Стеллаж 67, произведённого компанией ChiedoCover
39 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеллаж 67
Настоящее фото товара Стеллаж 68, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стеллаж 68
Настоящее фото товара Стеллаж 69, произведённого компанией ChiedoCover
25 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стеллаж 69
Настоящее фото товара Стеллаж 70, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеллаж 70
Настоящее фото товара Стеллаж 71, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стеллаж 71
Настоящее фото товара Стеллаж 72, произведённого компанией ChiedoCover
31 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеллаж 72
Настоящее фото товара Стеллаж 73, произведённого компанией ChiedoCover
25 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стеллаж 73
Настоящее фото товара Стул Riverbank светло-белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 650 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Riverbank светло-белый
Настоящее фото товара Стул Riverbank розовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 650 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Riverbank розовый
Настоящее фото товара Стул Слинг вращающийся синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Слинг вращающийся синий
Настоящее фото товара Стол Матео, произведённого компанией ChiedoCover
115 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Матео
Настоящее фото товара Стул пластиковый Malika на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
5 750 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул пластиковый Malika на полозьях
Настоящее фото товара Кресло Swan Chair бежевый, с эффектом состаренной кожи, произведённого компанией ChiedoCover
27 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Swan Chair бежевый, с эффектом состаренной кожи
Настоящее фото товара Кресло Barcelona chair коньячный, произведённого компанией ChiedoCover
33 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Barcelona chair коньячный
Настоящее фото товара Дизайнерское кресло Лотос, произведённого компанией ChiedoCover-24%
39 200 ₽50 960 ₽
Оптовая цена
4.8
Дизайнерское кресло Лотос
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Индустриальный стиль – возможности для проявления творчества

Индустриальный стиль берет свое начало в 20 веке – во время великой депрессии многие художники, музыканты и другие творческие натуры стали снимать недорогие помещения в пустых промышленных помещениях. Атмосфера дарила вдохновение и новые возможности для творчества. Так появился новый стиль в мире дизайна интерьеров.

Сегодня индустриальный стиль все больше набирает популярность. Многие рестораторы при составлении дизайн-проекта останавливают свой выбор именно на этом стиле. Чтобы интерьер выглядел более правдоподобно, необходимо продумать каждую деталь – все предметы декора и мебель должны гармонично смотреться между собой, отражая выбранный стиль.

Где купить мебель в индустриальном стиле оптом в Красногорске?

ChiedoCover - поставщик товаров высокого качества собственного производства для ресторанов и кафе в городе Красногорск. Преимущества мебели ChiedoCover:

  • Богатый ассортимент – в каталоге представлены варианты для кафе, ресторанов, отелей, барные стулья, для домашнего интерьера. Все модели в данной подборке выполнены в одном стиле, но различны по формам, размерам, а также цветовым решениям.
  • Дизайн – стулья изготовлены по мотивам дизайнеров и известных брендов. Презентабельный внешний вид способен подчеркнуть статус заведения, став украшением интерьера.
  • •Качество – мы тщательно следим за каждым этапом производства мебели и работой наших сотрудников. Мы отвечаем за качество своих товаров, поэтому предоставляем все гарантии, сертификаты и прочую документацию.
  • Долгий срок службы - благодаря прочным износостойким материалам, стулья выдерживают большие нагрузки, а также проходимость в течение долгого времени эксплуатации. А надежное крепление деталей каркаса служит гарантией долгих лет эксплуатации.
  • Низкие цены – благодаря собственному производству, наши цены ниже средней стоимости на рынке товаров HoReCa.

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Одно из главных преимуществ сотрудничества с нашей компанией – мы стараемся подстраиваться под потребности и желания клиента. Делая первый заказ, покупатель становится постоянным клиентом. Совершая покупку через сайт, оставьте свои контактные данные - наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить детали заказа, а также проконсультирует по поводу доставки и оплаты.

Мы предлагаем купить стулья для кафе в индустриальном стиле по лучшему соотношению цены и качества в Красногорске.

Почему мебель в индустриальном стиле покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Красногорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Красногорску ?

    Доставка товара по Красногорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Красногорску ?

    Стоимость доставки по Красногорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Красногорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Красногорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Красногорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Красногорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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