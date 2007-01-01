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          Товары по акции

          Мебель в индустриальном стиле в Златоусте оптом

          от 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Златоусту и Челябинской области

          Настоящее фото товара Стул Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Лофт-7
          Настоящее фото товара Скамья Лофт-12 М, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скамья Лофт-12 М
          Настоящее фото товара Скамья Лофт-12 НМ, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скамья Лофт-12 НМ
          Настоящее фото товара Стул Микс, произведённого компанией ChiedoCover
          3 950 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Микс
          Настоящее фото товара Стул Робин, произведённого компанией ChiedoCover
          8 700 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Робин
          Настоящее фото товара Стул Сакура с мягким сидением, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Сакура с мягким сидением
          Настоящее фото товара Стул барный Coolerbag оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 150 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул барный Coolerbag оранжевый
          Настоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          21 990 ₽27 499 ₽
          Оптовая цена
          5
          Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
          Настоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          21 990 ₽24 799 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро
          Настоящее фото товара Шкаф Слот 3 отдела 2/1 181 см, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Шкаф Слот 3 отдела 2/1 181 см
          Настоящее фото товара Шкаф Слот 3 отдела 1/2 181 см, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шкаф Слот 3 отдела 1/2 181 см
          Настоящее фото товара Дизайнерский буфет Орх 80 см, произведённого компанией ChiedoCover
          13 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Дизайнерский буфет Орх 80 см
          Настоящее фото товара Дизайнерский буфет Орх 41 см, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Дизайнерский буфет Орх 41 см
          Настоящее фото товара Шкаф Anbau 78 см, произведённого компанией ChiedoCover
          10 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шкаф Anbau 78 см
          Настоящее фото товара Шкаф Anbau 39 см, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Шкаф Anbau 39 см
          Настоящее фото товара Шкаф Anbau 3 отдела 80 см, произведённого компанией ChiedoCover
          19 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Шкаф Anbau 3 отдела 80 см
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          Индустриальный стиль – возможности для проявления творчества

          Индустриальный стиль берет свое начало в 20 веке – во время великой депрессии многие художники, музыканты и другие творческие натуры стали снимать недорогие помещения в пустых промышленных помещениях. Атмосфера дарила вдохновение и новые возможности для творчества. Так появился новый стиль в мире дизайна интерьеров.

          Сегодня индустриальный стиль все больше набирает популярность. Многие рестораторы при составлении дизайн-проекта останавливают свой выбор именно на этом стиле. Чтобы интерьер выглядел более правдоподобно, необходимо продумать каждую деталь – все предметы декора и мебель должны гармонично смотреться между собой, отражая выбранный стиль.

          Где купить мебель в индустриальном стиле оптом в Златоусте?

          ChiedoCover - поставщик товаров высокого качества собственного производства для ресторанов и кафе в городе Златоуст. Преимущества мебели ChiedoCover:

          • Богатый ассортимент – в каталоге представлены варианты для кафе, ресторанов, отелей, барные стулья, для домашнего интерьера. Все модели в данной подборке выполнены в одном стиле, но различны по формам, размерам, а также цветовым решениям.
          • Дизайн – стулья изготовлены по мотивам дизайнеров и известных брендов. Презентабельный внешний вид способен подчеркнуть статус заведения, став украшением интерьера.
          • •Качество – мы тщательно следим за каждым этапом производства мебели и работой наших сотрудников. Мы отвечаем за качество своих товаров, поэтому предоставляем все гарантии, сертификаты и прочую документацию.
          • Долгий срок службы - благодаря прочным износостойким материалам, стулья выдерживают большие нагрузки, а также проходимость в течение долгого времени эксплуатации. А надежное крепление деталей каркаса служит гарантией долгих лет эксплуатации.
          • Низкие цены – благодаря собственному производству, наши цены ниже средней стоимости на рынке товаров HoReCa.

          Индивидуальный подход к каждому клиенту

          Одно из главных преимуществ сотрудничества с нашей компанией – мы стараемся подстраиваться под потребности и желания клиента. Делая первый заказ, покупатель становится постоянным клиентом. Совершая покупку через сайт, оставьте свои контактные данные - наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить детали заказа, а также проконсультирует по поводу доставки и оплаты.

          Мы предлагаем купить стулья для кафе в индустриальном стиле по лучшему соотношению цены и качества в Златоусте.

          Почему мебель в индустриальном стиле покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Златоуст и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Златоусту ?

            Доставка товара по Златоусту осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Златоусту ?

            Стоимость доставки по Златоусту рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Златоусту осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Златоусту телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Златоусте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Златоусту с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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