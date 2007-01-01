Мебель в скандинавском стиле в Пятигорске оптом

от 6 990 ₽

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Настоящее фото товара Кресло Dreifus, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Dreifus, оранжевый
Настоящее фото товара Диван-кровать Neiela, произведённого компанией ChiedoCover
58 590 ₽
Оптовая цена
5
Диван-кровать Neiela
Настоящее фото товара Двухместный диван Ezilda из эвкалиптового дерева и зеленого шнура, произведённого компанией ChiedoCover
86 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Двухместный диван Ezilda из эвкалиптового дерева и зеленого шнура
Настоящее фото товара Диван 2-х местный Aiala из ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
91 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван 2-х местный Aiala из ротанга
Настоящее фото товара Диван Legara 2-местный, произведённого компанией ChiedoCover
103 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Legara 2-местный
Настоящее фото товара Диван Guy 3х местный, произведённого компанией ChiedoCover
116 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Guy 3х местный
Настоящее фото товара Диван Off, произведённого компанией ChiedoCover
118 190 ₽
Оптовая цена
5
Диван Off
Настоящее фото товара Диван Safira 2х местный светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
121 890 ₽
Оптовая цена
5
Диван Safira 2х местный светло-серый
Настоящее фото товара Модуль 3-х местного дивана Compo, произведённого компанией ChiedoCover
161 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Модуль 3-х местного дивана Compo
Настоящее фото товара Диван 2-местный Bogart с пуфом, бархат , произведённого компанией ChiedoCover
182 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван 2-местный Bogart с пуфом, бархат
Настоящее фото товара Стул DSW бежево-серый x4, произведённого компанией ChiedoCover
8 760 ₽
Оптовая цена
5
Стул DSW бежево-серый x4
Настоящее фото товара Стул Style DSW бирюзовый x4, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Style DSW бирюзовый x4
Настоящее фото товара Стул DSW бирюзовый x4, произведённого компанией ChiedoCover
8 760 ₽
Оптовая цена
5
Стул DSW бирюзовый x4
Настоящее фото товара Стул Style DSW голубой x4, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Style DSW голубой x4
Настоящее фото товара Стул DSW голубой x4, произведённого компанией ChiedoCover
8 760 ₽
Оптовая цена
5
Стул DSW голубой x4
Настоящее фото товара Стул DSW розовый x4, произведённого компанией ChiedoCover
8 760 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул DSW розовый x4
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Стулья в скандинавском стиле –сочетание функциональности и практичности

Скандинавский стиль с каждым годом все больше набирает популярность. Он способен расположить каждого благодаря ощущению легкости, естественности и простоте. Многие владельцы ресторанов и отелей выбирают именно этот стиль, чтобы подарить своим гостям светлую атмосферу, отражающую уют и чистоту.

Чтобы подчеркнуть стиль в интерьере, необходимо продумать каждую деталь. Одну из ключевых ролей играет мебель. Стулья в скандинавском стиле украшают помещения, создавая ощущение самобытности Скандинавии. Выбирая мебель, обращайте внимание на материалы – они должны быть натуральными, а цвета - естественных оттенков. Мебель скандинавского стиля должна как бы сближать с природой.

Где купить мебель в скандинавском стиле оптом в Пятигорске?

Стулья и кресла из древесины светлых пород найти по низким ценам бывает непросто. ChiedoCover - поставщик товаров собственного производства для кафе, ресторанов и отелей в городе Пятигорск. Преимущества стульев нашей компании:

  • Большой ассортимент – на сайте предложены стулья разных моделей, различных размерам, формам, расцветкам и конфигурации. В наличии на каждую модель предложены более 10 вариантов каркаса и 400 расцветки обивки. По желанию клиента мы готовы видоизменить модель, изготовив по его личному предпочтению.
  • Внешний вид – стулья для кафе изготовлены по мотивам известных дизайнеров, поэтому по праву могут называться украшением интерьера. В этой подборке мы собрали мебель, которая гармонично впишется в интерьер скандинавского стиля, любого цветового решения.
  • Высокое качество – так как мы сами производим мебель, мы отвечаем за качество продукции, наши стулья отвечают все стандартам ГОСТ. Мы тщательно следим за поставкой материалов премиум-класса, а также за работой наших сотрудников.
  • Долговечность –благодаря прочным материалам и высоким качеством работы, наша мебель славится долгим сроком службы.
  • Низкая стоимость – все товары вы можете приобрести без наценки, потому что мы сами изготавливаем мебель.

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Мы стараемся учитывать все потребности и пожелания клиента. Благодаря индивидуальному подходу клиенты относятся к нашей компании не просто как к поставщику, а как к надежному партнеру по бизнесу.

Мы предлагаем купить стулья скандинавского стиля для кафе по одним из самых низких цен на рынке HoReCa в Пятигорске.

Почему мебель в скандинавском стиле покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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