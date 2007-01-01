Мебель в скандинавском стиле в Шахтёрске оптом

от 1 600 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Шахтёрску и Сахалинской области

Настоящее фото товара Диван Элефант Мини-2, произведённого компанией ChiedoCover
64 250 ₽
Оптовая цена
5
Диван Элефант Мини-2
Настоящее фото товара Диван Элефант 2, произведённого компанией ChiedoCover
64 250 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Элефант 2
Настоящее фото товара Диван Колизей, произведённого компанией ChiedoCover
64 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Колизей
Настоящее фото товара Стул Вишбон, бумажный шнур, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Вишбон, бумажный шнур
Настоящее фото товара Табурет Рондо, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
1 600 ₽
Оптовая цена
4.4
Табурет Рондо, деревянный
Настоящее фото товара Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 560 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый
Настоящее фото товара Cтул LM-3257R, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 700 ₽
Оптовая цена
5
Cтул LM-3257R, рогожка
Настоящее фото товара Стол Rio Glazed Glass вулкано, произведённого компанией ChiedoCover
55 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Rio Glazed Glass вулкано
Настоящее фото товара Стол Luxor, белый/ сонома , произведённого компанией ChiedoCover
47 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Luxor, белый/ сонома
Настоящее фото товара Стол Freya, белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
64 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Freya, белый глянец
Настоящее фото товара Стол Eliot, белое стекло/ дерево, произведённого компанией ChiedoCover
34 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Eliot, белое стекло/ дерево
Настоящее фото товара Стол Corner, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
43 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Corner, коричневый
Настоящее фото товара Стол Corner, металлический серый, произведённого компанией ChiedoCover
43 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Corner, металлический серый
Настоящее фото товара Стол Conti, белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
57 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Conti, белый глянец
Настоящее фото товара Стол Conti, бежевый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
57 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Conti, бежевый глянец
Настоящее фото товара Стол Complex, произведённого компанией ChiedoCover
29 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Complex
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Стулья в скандинавском стиле –сочетание функциональности и практичности

Скандинавский стиль с каждым годом все больше набирает популярность. Он способен расположить каждого благодаря ощущению легкости, естественности и простоте. Многие владельцы ресторанов и отелей выбирают именно этот стиль, чтобы подарить своим гостям светлую атмосферу, отражающую уют и чистоту.

Чтобы подчеркнуть стиль в интерьере, необходимо продумать каждую деталь. Одну из ключевых ролей играет мебель. Стулья в скандинавском стиле украшают помещения, создавая ощущение самобытности Скандинавии. Выбирая мебель, обращайте внимание на материалы – они должны быть натуральными, а цвета - естественных оттенков. Мебель скандинавского стиля должна как бы сближать с природой.

Где купить мебель в скандинавском стиле оптом в Шахтёрске?

Стулья и кресла из древесины светлых пород найти по низким ценам бывает непросто. ChiedoCover - поставщик товаров собственного производства для кафе, ресторанов и отелей в городе Шахтёрск. Преимущества стульев нашей компании:

  • Большой ассортимент – на сайте предложены стулья разных моделей, различных размерам, формам, расцветкам и конфигурации. В наличии на каждую модель предложены более 10 вариантов каркаса и 400 расцветки обивки. По желанию клиента мы готовы видоизменить модель, изготовив по его личному предпочтению.
  • Внешний вид – стулья для кафе изготовлены по мотивам известных дизайнеров, поэтому по праву могут называться украшением интерьера. В этой подборке мы собрали мебель, которая гармонично впишется в интерьер скандинавского стиля, любого цветового решения.
  • Высокое качество – так как мы сами производим мебель, мы отвечаем за качество продукции, наши стулья отвечают все стандартам ГОСТ. Мы тщательно следим за поставкой материалов премиум-класса, а также за работой наших сотрудников.
  • Долговечность –благодаря прочным материалам и высоким качеством работы, наша мебель славится долгим сроком службы.
  • Низкая стоимость – все товары вы можете приобрести без наценки, потому что мы сами изготавливаем мебель.

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Мы стараемся учитывать все потребности и пожелания клиента. Благодаря индивидуальному подходу клиенты относятся к нашей компании не просто как к поставщику, а как к надежному партнеру по бизнесу.

Мы предлагаем купить стулья скандинавского стиля для кафе по одним из самых низких цен на рынке HoReCa в Шахтёрске.

Почему мебель в скандинавском стиле покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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