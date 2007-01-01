Мебель в скандинавском стиле в Тайшете оптом

от 4 890 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тайшету и Иркутской области

Настоящее фото товара Кресло Dreifus, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Dreifus, оранжевый
Настоящее фото товара Диван Bogart 2х местный, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
135 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Bogart 2х местный, ткань
Настоящее фото товара Двухместный диван Ezilda из эвкалиптового дерева и зеленого шнура, произведённого компанией ChiedoCover
86 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Двухместный диван Ezilda из эвкалиптового дерева и зеленого шнура
Настоящее фото товара Диван 2-х местный Aiala из ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
91 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван 2-х местный Aiala из ротанга
Настоящее фото товара Диван Дубай, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
20 800 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Дубай, светло-серый
Настоящее фото товара Диван Сканди 2, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
24 200 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Сканди 2, голубой
Настоящее фото товара Диван малогабаритный Панда, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван малогабаритный Панда, голубой
Настоящее фото товара Диван Флай, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
16 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Флай, фиолетовый
Настоящее фото товара Диван Эдем, серый, произведённого компанией ChiedoCover
16 200 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Эдем, серый
Настоящее фото товара Диван Рио, бирюза, произведённого компанией ChiedoCover
23 500 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Рио, бирюза
Настоящее фото товара Диван Даллас с оттоманкой, какао, произведённого компанией ChiedoCover
45 900 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Даллас с оттоманкой, какао
Настоящее фото товара Стол журнальный Хадсон, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол журнальный Хадсон
Настоящее фото товара Стол журнальный Стэм, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол журнальный Стэм
Настоящее фото товара Стол журнальный Стилгрей, произведённого компанией ChiedoCover
9 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол журнальный Стилгрей
Настоящее фото товара Стол журнальный Гурон 1, произведённого компанией ChiedoCover
14 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол журнальный Гурон 1
Настоящее фото товара Стеллаж 103 Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
20 000 ₽
Оптовая цена
4.8
Стеллаж 103 Лофт
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Стулья в скандинавском стиле –сочетание функциональности и практичности

Скандинавский стиль с каждым годом все больше набирает популярность. Он способен расположить каждого благодаря ощущению легкости, естественности и простоте. Многие владельцы ресторанов и отелей выбирают именно этот стиль, чтобы подарить своим гостям светлую атмосферу, отражающую уют и чистоту.

Чтобы подчеркнуть стиль в интерьере, необходимо продумать каждую деталь. Одну из ключевых ролей играет мебель. Стулья в скандинавском стиле украшают помещения, создавая ощущение самобытности Скандинавии. Выбирая мебель, обращайте внимание на материалы – они должны быть натуральными, а цвета - естественных оттенков. Мебель скандинавского стиля должна как бы сближать с природой.

Где купить мебель в скандинавском стиле оптом в Тайшете?

Стулья и кресла из древесины светлых пород найти по низким ценам бывает непросто. ChiedoCover - поставщик товаров собственного производства для кафе, ресторанов и отелей в городе Тайшет. Преимущества стульев нашей компании:

  • Большой ассортимент – на сайте предложены стулья разных моделей, различных размерам, формам, расцветкам и конфигурации. В наличии на каждую модель предложены более 10 вариантов каркаса и 400 расцветки обивки. По желанию клиента мы готовы видоизменить модель, изготовив по его личному предпочтению.
  • Внешний вид – стулья для кафе изготовлены по мотивам известных дизайнеров, поэтому по праву могут называться украшением интерьера. В этой подборке мы собрали мебель, которая гармонично впишется в интерьер скандинавского стиля, любого цветового решения.
  • Высокое качество – так как мы сами производим мебель, мы отвечаем за качество продукции, наши стулья отвечают все стандартам ГОСТ. Мы тщательно следим за поставкой материалов премиум-класса, а также за работой наших сотрудников.
  • Долговечность –благодаря прочным материалам и высоким качеством работы, наша мебель славится долгим сроком службы.
  • Низкая стоимость – все товары вы можете приобрести без наценки, потому что мы сами изготавливаем мебель.

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Мы стараемся учитывать все потребности и пожелания клиента. Благодаря индивидуальному подходу клиенты относятся к нашей компании не просто как к поставщику, а как к надежному партнеру по бизнесу.

Мы предлагаем купить стулья скандинавского стиля для кафе по одним из самых низких цен на рынке HoReCa в Тайшете.

Почему мебель в скандинавском стиле покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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