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          Товары по акции

          Мебель в стиле Кантри в Новомосковске оптом

          от 2 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Новомосковску и Тульской области

          Настоящее фото товара Стол Лиссабон 120, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лиссабон 120
          Настоящее фото товара Стол Салерно 120 светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Салерно 120 светлый
          Настоящее фото товара Стол Салерно 90 светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Салерно 90 светлый
          Настоящее фото товара Стол Салерно 55 светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Салерно 55 светлый
          Настоящее фото товара Стол Салерно 55 темный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Салерно 55 темный
          Настоящее фото товара Стул Венский, орех, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Венский, орех
          Настоящее фото товара Стул Геркулес красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Геркулес красное дерево
          Настоящее фото товара Стул Геркулес светлый с бордовой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Геркулес светлый с бордовой подушкой
          Настоящее фото товара Стул Концепт, искусственная кожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Концепт, искусственная кожа, черный
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Кроссбэк красный патина
          Настоящее фото товара Стул Милан бук, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Милан бук
          Настоящее фото товара Стул Милан 1 бук, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Милан 1 бук
          Настоящее фото товара Стул Милан 2 бук, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Милан 2 бук
          Настоящее фото товара Стол Бомбей палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
          22 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Бомбей палисандр
          Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Blijburg , произведённого компанией ChiedoCover
          53 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол обеденный раздвижной Blijburg
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          Мебель в стиле кантри в интерьере заведений в сегменте HoReCa

          Современные стили в интерьерах кафе, ресторанов и гостиниц не перестают удивлять новыми решениями. Это прежде всего продиктовано желанием привлечь к себе внимание и, следовательно, посетительский спрос. Российский рынок HoReCa очень конкурентоспособный, в таких условиях для успешного ведения бизнеса приходится прибегать к всевозможным не только промо и пиар компаниям, но и смене стилистического направления или мебельного оснащения. Итак, в данной статье речь пойдет о некогда забытом, но не менее популярном стиле кантри.

          Особенности современной мебели в стиле кантри

          Истоки стиля кантри — музыка, если говорить об интерьере помещений в данном направлении, то необходимо сразу отметить уют и максимальное приближение к природе. Также характерными чертами его является повышенный комфорт и использование в отделке помещения и мебельном оснащении натуральных материалов.

          Следует отметить, что красивая мебель в стиле кантри превосходно дополнит основной интерьер кафе или ресторана, а также сформирует максимально полный образ такого заведения. Рассмотрим основные принципы по подбору мебели в этом стиле:

          • использование массива дерева, как основы в меблировке (поскольку здесь чаще всего применяются натуральные материалы, следовательно, деревянная мебель в стиле кантри идеально подойдет для этого стилистического направления)
          • преобладание природных цветов в интерьере (как правило, здесь используются различные природные цвета и сочетание, что еще больше дополняет образ заведения. Кроме того, в этом стиле также больше преобладают постельные и теплые тона: белый, бежевый, а также коричневый и серый.

          Таким образом, мы охарактеризовали основные принципы меблировки ресторанов или кафе в этом стиле.

          Массив дерева как основной материал мебели в стиле кантри

          Деревянная мебель в стиле кантри — это основа оснащения подобных заведений, реже используется металл или другие материалы. Интересным решением станет, например, чуть состарившаяся мебель, с небольшим налетом старины. Она, несомненно, сыграет свою роль, погрузит в сопутствующую атмосферу ресторанов или кафе в этом стиле. Говоря о достоинствах таких моделей, также выделим долговечность, которая достигается повышенным качеством и подготовкой хорошего массива дерева.

          Подытожим, выбор качественной мебели в стиле кантри имеет свои особенности, прежде всего необходимо четко следовать выбранному направлению и оснащать заведение теми моделями, которые будут искусно подчеркивать этот стиль.

          Где купить мебель в стиле кантри в Новомосковске?

          Мы являемся одной из самых крупных компаний в России по производству и продаже банкетной мебели и текстиля на рынке HoReCa. Большие производственные цеха оснащены новейшим и самым современным оборудованием, которое позволяет выпускать отличную продукцию самого высокого качества. Наша компания планирует и дальше развиваться, мы стремимся к постоянному профессиональному росту нашей команды.

          Купить мебель в стиле кантри можно на нашем сайте. Здесь представлены модели самых различных направлений и стилей. Вы обязательно сможете выбрать то, что хотели, но раньше нигде не могли найти. Наши менеджеры смогут предоставить Вам дополнительную информацию и эксплуатационные характеристики каждого представленного товара.

          Почему мебель в стиле кантри покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Новомосковск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Новомосковску ?

            Доставка товара по Новомосковску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Новомосковску ?

            Стоимость доставки по Новомосковску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Новомосковску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Новомосковску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Новомосковске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Новомосковску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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